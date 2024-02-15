الاحتلال يرتكب 11 مجزرة فى اليوم الـ132 من العدوان على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ132 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية،11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيدًا و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية