الاحتلال يرتكب 11 مجزرة فى اليوم الـ132 من العدوان على غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ132 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع الساحلي، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.
وقالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية،11 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة؛ لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 28576 شهيدًا و68291 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية
- نسف مسجد حمد في مدينة حمد القطرية غرب خان يونس، بثلاثة صواريخ.
- شن غارة عنيفة على مدينة غزة.
- شن سلسلة غارات جديدة في مدينة دير البلح وسط القطاع.
- قصف قسم العظام في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة آخرين.
- اقتحام مجمع ناصر الطبي بعد حصار لـ٢٣ يومًا، وإجبار عدد من النازحين وأطباء وممرضين، على إخلاء المجمع، والتوجه إلى رفح، واعتقال العشرات منهم لدى محاولتهم الوصول إلى المدينة الجنوبية.
- نسف مبانٍ سكنية في محيط مستشفى الأمل غربي خان يونس.
- شن سلسلة غارات عنيفة شمال غربي القطاع وأخرى جنوبي مدينة خان يونس ومحيط مدينة حمد شمالي غربي خان يونس.
- شن سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس.
- شن قذائف مدفعية على محافظة رفح خاصة المناطق الشرقية منها.
- قصف منزل لعائلة "نويجع" غربي مخيم النصيرات، ارتقى خلاله 15 شهيدًا.
- قصف منطقة أبوعربان خلف مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع؛ ارتقى خلاله 6 شهداء وإصابة 18 آخرين.
- شن أحزمة نارية جنوب دير البلح.
- قصف منزل بمخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الإصابات.
- قصف سيارتين بمدينة غزة الأولى قرب بركة الشيخ رضوان، ما أسفر عن استشهاد 11 مواطنًا، بينهم 4 من عائلة الغفري.
- قصف مجموعة من المواطنين شرق حي الزيتون بمدينة غزة، ارتقى خلاله 5 شهداء.