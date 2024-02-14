الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

اليمن.. أمريكا وبريطانيا تشنان ضربات جوية ضد الحوثيين في الحديدة

قصف اليمن
قصف اليمن

تعرضت منطقة الجبانة بمحافظة الحديدة، غرب اليمن، اليوم الأربعاء لغارتين جويتين، حسبما أفادت قناة "المسيرة" اليمينة.

وذكرت القناة، الناطقة باسم جماعة الحوثيين، أن "العدوان الأمريكي -البريطاني شن غارتين على منطقة الجبانة" بالحديدة.

ويأتي هذا الاستهداف ضمن حملة بدأتها الولايات المتحدة وبريطانيا في 12 يناير الماضي، والتي شنت فيها هجوما واسعا على مواقع الحوثيين في مدن يمنية عدة، على خلفية هجمات الجماعة في البحرين الأحمر والعربي.

أول هجوم على البحر الأحمر منذ ستة أيام

وكان الحوثيون هاجموا أمس سفينة حبوب متجهة إلى إيران في أول هجوم على البحر الأحمر منذ ستة أيام.

وقال الجيش الأمريكي: إن قوات الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن نفذت أول هجوم لها في البحر الأحمر منذ ستة أيام، حيث أطلقت النار على سفينة شحن حبوب متجهة إلى إيران، في ضربة تثير تساؤلات حول الجهة التي تحاول الجماعة استهدافها".

وقد أدى هدوء الهجمات على السفن التي يقول الحوثيون، إنها مرتبطة بإسرائيل إلى ادعاءات بأن الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الجماعة قد نجحت في تحييد قدراتها أو أنه تم ردع الأهداف المحتملة من دخول البحر الأحمر.

ويقول الحوثيون: "إنهم يتصرفون تضامنا مع الفلسطينيين في غزة"، لكن وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس، اعترض على ذلك، واتهم الحوثيين بأنهم "قراصنة انتهازيون".

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) في بيان لها: "في 12 فبراير من الساعة 3.30 إلى 3.45 صباحًا بتوقيت اليمن، أطلق مسلحو الحوثي المدعومين من إيران صاروخين من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه باب المندب".

وأضاف: "تم إطلاق كلا الصاروخين باتجاه سفينة MV Star Iris، وهي سفينة شحن مملوكة لليونان وترفع علم جزر مارشال وتعبر البحر الأحمر وتحمل الذرة من البرازيل".

وأفادت التقارير بأن السفينة صالحة للإبحار مع حدوث أضرار طفيفة وعدم وقوع إصابات في الطاقم. وأضافت أنه من الجدير بالملاحظة أن وجهة السفينة "ستار إيريس"، كانت بندر إيمان الخميني في إيران.

وتقدم إيران الدعم المالي والعملي للحوثيين، وبحسب ما ورد اعترضت البحرية الأمريكية قوارب تهرب أسلحة إلى الجماعة من إيران.

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مراسل القاهرة الإخبارية: عمليات الحوثيين غير ناجحة ما لم يحدث عمل عربى مشترك

محافظة الحديدة اليمن غارتين جويتين الولايات المتحدة بريطانيا هجوم الحوثيين

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