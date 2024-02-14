5 جرحى إثر قصف لحزب الله على مدينة صفد شمال إسرائيل

سجل الإسعاف الإسرائيلي سقوط 4 جرحى إثر قصف استهدف مدينة صفد شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت هيئة البث أن عدد الجرحى 5 وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وأكدت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست": إن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء شمال إسرائيل في الوقت الذي كثف فيه حزب الله هجماته على المدن الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن صفارات الإنذار سمعت في صفد وميرون والجليل الغربي الأعلى، مشيرة إلى أن هناك تقارير أولية عن إصابة مباشرة في صفد، بينما ذكرت نجمة داوود الحمراء أنها تقوم بتفتيش المنطقة بحثًا عن أي جرحى.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسئولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن "حزب الله" عن استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعمًا لغزة و"إسنادًا لمقاومتها".

وأمس الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذه 3 عمليات على مواقع إسرائيلية متاخمة لحدود لبنان الجنوبية، في تجدد القصف الإسرائيلي والغارات على بلدات وقرى الجنوب.

وقال، في بيانات منفصلة: "إنه استهدف عند الساعة 07:45 من صباح اليوم "‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات ‏مباشرة. وعند الساعة 9:30 استهدف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة. وعند الساعة 11:15 استهدف مبنى ‌‏تابعًا للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابه ‏إصابة مباشرة". ‏

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي صباحًا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى نهر الليطاني، وأطلق القنابل المضيئة ليلًا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وفوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.