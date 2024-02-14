الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

5 جرحى إثر قصف لحزب الله على مدينة صفد شمال إسرائيل

قصف لحزب الله
قصف لحزب الله

سجل الإسعاف الإسرائيلي سقوط 4 جرحى إثر قصف استهدف مدينة صفد شمال دولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما أكدت هيئة البث أن عدد الجرحى 5 وتم نقلهم إلى المستشفى.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة في قصفه صفد، وأكدت أن القبة الحديدية فشلت في اعتراض الصاروخ الأخير.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست": إن صفارات الإنذار انطلقت في أنحاء شمال إسرائيل في الوقت الذي كثف فيه حزب الله هجماته على المدن الإسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن صفارات الإنذار سمعت في صفد وميرون والجليل الغربي الأعلى، مشيرة إلى أن هناك تقارير أولية عن إصابة مباشرة في صفد، بينما ذكرت نجمة داوود الحمراء أنها تقوم بتفتيش المنطقة بحثًا عن أي جرحى.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية تبادلًا يوميًا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسئولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

txt

عاجل.. إسرائيل تقصف مواقع لميليشيا حزب الله بعد إطلاق صاروخين من جنوب لبنان

ويعلن "حزب الله" عن استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعمًا لغزة و"إسنادًا لمقاومتها".

وأمس الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذه 3 عمليات على مواقع إسرائيلية متاخمة لحدود لبنان الجنوبية، في تجدد القصف الإسرائيلي والغارات على بلدات وقرى الجنوب.

وقال، في بيانات منفصلة: "إنه استهدف عند الساعة 07:45 من صباح اليوم "‏تجمعًا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات ‏مباشرة. وعند الساعة 9:30 استهدف التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة. وعند الساعة 11:15 استهدف مبنى ‌‏تابعًا للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابه ‏إصابة مباشرة". ‏

في المقابل، أطلق جيش الاحتلال نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه جبلي اللبونة والعلام وأطراف بلدة الناقورة وعلما الشعب جنوب لبنان.

وحلق الطيران الاستطلاعي صباحًا فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولًا إلى نهر الليطاني، وأطلق القنابل المضيئة ليلًا فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق وفوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل.

مدينة صفد شمال إسرائيل حزب الله صفارات الإنذار الإحتلال الإسرائيلي الحدود اللبنانية الإسرائيلية حزب الله وإسرائيل

مواد متعلقة

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

تقارير: "نتنياهو" منح الوفد الإسرائيلي مساحة محدودة للمناورة في مفاوضات القاهرة

جيروزاليم بوست: وكالة موديز تُخفض تصنيف أكبر 5 بنوك إسرائيلية

عائلات المحتجزين تدعو المفاوضين الإسرائيليين إلى البقاء فى القاهرة حتى التوصل لاتفاق

حسن نصرالله: مصلحة دول المنطقة تتطلب خروج "إسرائيل" مهزومة

المفوض العام لـ"الأونروا": حان الوقت لإيجاد حل سياسى حقيقى لحرب غزة

مصر وتركيا علاقات اقتصادية واعدة.. وخطة لزيادة التبادل التجارى لـ20 مليار دولار

فلسطين تطالب المجتمع الدولى بإجبار إسرائيل على حماية المدنيين بغزة

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

مسلسلات رمضان 2024.. الإطلالة الأولى لكريم عبدالعزيز فى الحشاشين

اعترافات المتهمين بالاتجار في العملة بالسوق السوداء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة