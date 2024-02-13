الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عائلات المحتجزين تدعو المفاوضين الإسرائيليين إلى البقاء فى القاهرة حتى التوصل لاتفاق

عائلات المحتجزين
عائلات المحتجزين الإسرائيلين لدى المقاومة في غزة

دعت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حماس، اليوم الثلاثاء، المفاوضين الإسرائيليين إلى البقاء في القاهرة حتى يتم التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح المحتجزين بشكل آمن.

 

وقال بيان صادر عن منتدى الرهائن وعائلات المفقودين في بيان موجه إلى رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، ورئيس الشاباك، رونين بار: "لا تعودوا حتى يعود الجميع إلى منازلهم -الأحياء والأموات"، حسبما نقلت شبكة "CNN".

 

وأضاف: "عيون 134 رهينة عليكم.. هذه مهمة تتم مرة واحدة في العمر ولديكم القدرة على إنقاذ 134 أسيرًا ومنع مصيرهم من أن يصبح مثل مصير رون أراد.. إننا نناشدكم بكل الطرق الممكنة: لا تستسلموا ولا تعودوا دون اتفاق".

 

وتابع البيان: "مهمتكم تاريخية وأخلاقية، وستُحفر في التاريخ اليهودي والإسرائيلي على أنها أدت إلى إنقاذهم".

 

ويزور مدير وكالة المخابرات المركزية بيل بيرنز ورئيس الموساد ديفيد بارنيا القاهرة اليوم الثلاثاء للقاء مسئولين مصريين وقطريين لبحث وقف محتمل لإطلاق النار لمدة أسابيع من شأنه تحرير المحتجزين الذين ما زالوا في غزة.

 

وقال مسئول في حماس لشبكة CNN: إن "الحركة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى القاهرة إذا تقدمت المحادثات الحالية".

 

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"حماس": الاحتلال لن يحرر أي محتجز إلا بالتفاوض

 

انتقادات دولية متزايدة لإسرائيل

 

ومع استمرار المفاوضات تواجه إسرائيل موجة متزايدة من الانتقادات الدولية بسبب سلوكها في الحرب في غزة وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

 

ووصف وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة بأنه "غير متناسب".

 

وقال: إن هناك "عددًا كبيرًا جدًا من الضحايا" في غزة، مع عودة جنوب إفريقيا - التي تقدمت بشكوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية - إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

 

وطالبت محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات بشأن الهجمات الأخيرة على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

 

وفي يوم الثلاثاء، أصبحت فرنسا أحدث دولة - بعد الولايات المتحدة والمملكة المتحدة- تعلن عن فرض عقوبات على عشرات المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف تستهدف الفلسطينيين.

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