CNN: مفاوضات مستمرة حول تبادل المحتجزين في قطاع غزة

أعلنت شبكة CNN الأمريكية، الخميس، أنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية مع مفاوضين إسرائيليين ومصريين وقطريين لبحث المفاوضات من أجل صفقة الرهائن.

ونقلت CNN أنه من المتوقع أن يجتمع مدير وكالة المخابرات المركزية مع مسؤولين من إسرائيل ومصر وقطر؛ لمناقشة صفقة لتأمين إطلاق سراح الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، وفقًا لمسؤول أمريكي مطلع على الخطط.

محادثات مع مدير الموساد الإسرائيلي

وقال المصدر إن بيل بيرنز سيجري محادثات مع مدير الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا ومدير المخابرات عباس كامل ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في الأيام المقبلة.

يأتي ذلك وسط مناقشات مكثفة حول معايير اتفاق جديد من شأنه أن يربط إطلاق سراح الرهائن بوقف القتال في غزة، وقال المسؤول إنه من المتوقع أن تعقد الاجتماعات في أوروبا.

ورفضت وكالة المخابرات المركزية التعليق.

وقال البيت الأبيض، الذي رفض أيضًا، تأكيد لقاءات بيرنز، الخميس، إن المحادثات الجارية بشأن الرهائن "رصينة وجادة".

وزار مسؤول أمريكي كبير آخر، منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك، المنطقة هذا الأسبوع لمواصلة المناقشات حول إطلاق سراح الرهائن. وزار ماكجورك القاهرة والدوحة لإجراء المحادثات.

وبحسب تقرير عبر شبكة سي ان ان الامريكية، قد لعبت مصر وقطر دور اللاعبين الرئيسيين في التوسط مع حماس، بما في ذلك تأمين هدنة مؤقتة وإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر.

في السياق، نفت عائلات الرهائن المحتجزين في غزة، الخميس، بشدة تسريب تسجيل لاجتماع يبدو أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتقد فيه قطر، قائلين إن مسؤوليه يسجلون الاجتماعات بينما يتعين على العائلات ترك هواتفهم عند الباب.

وقال منتدى أسر الرهائن والمفقودين في بيان: "يتم تسجيل جميع المحادثات في الاجتماعات مع رئيس الوزراء من قبل مكتبه ومساعديه الجالسين في الاجتماع. ويتم أخذ هواتف العائلات المشاركة في الاجتماع عند المدخل".

ويمثل المنتدى أقارب العديد من الأشخاص الذين اختطفوا يوم 7 أكتوبر، وهم محتجزون في غزة.