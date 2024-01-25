الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

إعلام إيراني: اندلاع حريق في مستشفى غاندي بطهران

اندلاع حريق في مستشفى
اندلاع حريق في مستشفى غاندي بطهران

ذكرت وكالة أنباء الإيرانية ارنا، الخميس، أن حريقا كبيرًا اندلع اليوم الخميس، في مستشفى غاندي بالعاصمة الإيرانية طهران.

وأظهرت لقطات نشرتها وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية وغيرها من وسائل الإعلام التابعة للدولة أن النيران تلتهم المبنى.

وقالت وسائل إعلام رسمية الخميس إن حريقا هائلا اندلع في مستشفى غاندي في العاصمة الإيرانية طهران، وأظهرت مقاطع فيديو أن الحريق كاد يلتهم أحد جوانب المبنى.

ونقل عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء في طهران جلال ملكي قوله إن الحادث بدأ في الساعة السابعة مساء وتم إرسال رجال الإطفاء ولم ترد أنباء عن الأسباب المحتملة أو الضحايا.

حريق في مركز لاعادة تأهيل مدمني المخدرات في ايران 

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وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة لانجرود الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي طهران.

ذكرت وسائل الإعلام المحلية الإيرانية أن ما يقرب من 32 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 16 آخرون بعد اندلاع حريق في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في إيران يوم الجمعة.

وذكرت إيران واير أن الحادث وقع في مقاطعة جيلان المطلة على بحر قزوين في إيران، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات مدينة لانجرود الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر شمال غربي طهران.

وفقًا لموقع إيران واير، تم استدعاء أول المستجيبين قبل الساعة السادسة صباحًا بقليل (بالتوقيت المحلي)، علاوة على ذلك، تم إخماد الحريق في وقت لاحق، وما زالت التحقيقات جارية.

وذكرت وكالة أنباء إيران واير نقلاً عن وكالة ميزان للأنباء التابعة للسلطة القضائية أن مديري ومسؤولي المركز يخضعون للتحقيق أيضًا.

وأضافت أن سعة المركز تبلغ حوالي 40 شخصًا.

وبحسب ما ورد، فإن مثل هذه الحوادث ليست نادرة في إيران، ويرجع السبب الرئيسي فيها إلى تجاهل معايير السلامة، وتقادم المرافق، وعدم كفاية خدمات الطوارئ.

ووفقا لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، تعاني إيران من واحدة من أخطر مشاكل الإدمان في العالم.

علاوة على ذلك، تقع البلاد على طريق تهريب الخشخاش الرئيسي، مصدر الأفيون والهيروين، من أفغانستان إلى أوروبا الغربية، وفقًا لـ "إيران واير".

إيران حريق مستشفى غاندي طهران

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