معرض القاهرة الدولى للكتاب.. «روح الروح» و«يوسف أبوشعر كيرلى».. توثيق قصص أطفال غزة

«شهداؤنا ليسوا رقمًا».. رسالة أراد أن يبعث بها جناح فلسطين فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، عبر تخصيص جانب كبير من الركن المخصص له لعرض صور وحكايات بعض أطفال غزة، الذين استشهدوا فى العدوان الإسرائيلى الأخير على القطاع. وقالت نورهان المسارعى، مسئولة العلاقات الثقافية فى السفارة الفلسطينية بالقاهرة: «أطفالنا الشهداء ليسوا أرقامًا، كل طفل فيهم كانت لديه حياة، عنده أمل مثل أى طفل فى العالم، لكن الاحتلال دمر هذا الأمل»، مشددة على أن الاحتلال الإسرائيلى كان يتعمد استهداف الأطفال.

واستعرضت بعضًا من قصص الأطفال الذين استشهدوا بنيران وصواريخ العدو الإسرائيلى، قائلة: «هذه الطفلة روح الروح، وهذا الطفل يوسف صاحب الشعر الكيرلى، وتلك صديقتى التى استشهدت وزوجها وأطفالهما الاثنين، ولم يتبق سوى طفل لديه ٩ سنوات سيعيش حياة الفقد وحيدًا، وذلك أسامة الحافظ للقرآن الكريم، وغيرهم الكثير جدًا ممن سقطوا مع عائلاتهم».