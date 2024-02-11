الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حماس": الاحتلال لن يحرر أي محتجز إلا بالتفاوض

حماس
حماس

قال الدكتور غازي حمد، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، إن الحركة قدمت رؤية واضحة ومفصلة حول كافة القضايا المتعلقة بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المحتجزين وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأضاف حمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن الجانب الإسرائيلي هو الذي يناور ويستمر في عدوانه على الشعب الفلسطيني، والكرة الآن في الملعب الإسرائيلي للرد على مطالب المقاومة، وأهمها الوقف الفوري لإطلاق النار.

وأوضح، أن الخلاف السياسي لحركة حماس الآن مع الكيان الصهيوني بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار وإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني، بينما يريد الاحتلال إبقاء الباب مفتوحا، مؤكدا أن الكيان الصهيوني لم يستطع حتى الآن تحرير أي محتجز إسرائيلي إلا بالتفاوض.

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