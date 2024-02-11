الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"قضايا وملفات دولية مهمة".. قصواء الخلالى تشيد بعدد "الدستور" غدًا (فيديو)

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

أشادت الإعلامية قصواء الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "CBC" بالصفحة الأولى لصحيفة "الدستور" غدًا.

وتضمنت الصفحة الأولى تقريرًا رئيسيًا بعنوان: "انضباط سعر الصرف بعد الضربات الحكومية للمضاربين"، وشملت أيضًا ملفات أخرى عن القضايا الدولية الخاصة بالصومال والقضية الفلسطينية والحوار الوطني، كما وجهت شكرًا خاصًا للدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، على تصدير أيقونات العناوين على مستوى الصفحات الأولى للجريدة.

في المساء مع قصواء
الدستور في المساء مع قصواء قصواء الخلالي سعر الصرف الضربات الحكومية محمد الباز الحوار الوطنى القضية الفلسطينية الصومال

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