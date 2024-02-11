الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنجي أنور توجه رسالة إلى رئيس محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال

إنجي أنور
إنجي أنور

وجهت الإعلامية إنجي أنور، رسالة إلى رئيس محكمة العدل الدولية بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، والتي تتفاقم بشكل كبير للغاية مع دخول الحرب في الشهر الرابع.

وقالت أنور، خلال تقديمها برنامج مصر جديدة، المذاع عبر شاشة ETC، إن هذه الرسالة موجهة من مواطنة مصرية عربية قلبها يؤلمها بشكل يومي من مشاهدة جرائم الكيان الإسرائيلي المحتل ضد الشعب الفلسطيني، معبرة عن ذلك: "نفذوا العدل يا قضاة العدل لأن التاريخ عمره ما هينسى".

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