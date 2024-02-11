الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير مصرفي: البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن الدكتور هاني أبو الفتوح، الخبير المصرفي، عن تفاصيل القرار الجديد الذي اتخذه البنك المركزي المصري بخصوص ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج.

وقال أبو الفتوح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن القرار يهدف إلى تنظيم استخدامات العملة الأجنبية وحماية الاحتياطي النقدي الأجنبي، ويشمل إيقاف إصدار العملاء الذين لم يثبتوا استخدامهم للبطاقات في الخارج خلال 90 يوما من فتح حدود الاستخدام، وإدراجهم على منصة الشركة المصرية للاستعلام الائتماني ونظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي.

وأشار إلى أن القرار يستثني العملاء الذين تواصلوا مع البنك قبل السفر وفتحوا الحدود القصوى للاستخدامات الخاصة بهم، وطالبهم بسرعة التواصل مع البنك لتوفيق أوضاعهم وتفعيل بطاقاتهم الائتمانية.

وأكد أن القرار يأتي في ظل الأزمة التي تعاني منها مصر في العملة الأجنبية، وأن البنك المركزي يسعى لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلاد.

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