الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جمال شعبان يحذر المدخنين من خطر الإفطار على السيجارة والقهوة فى رمضان

الدكتور جمال شعبان
الدكتور جمال شعبان

أبدى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الأسبق، قلقه من تأثير التدخين على صحة الصائمين في شهر رمضان المبارك.

وأكد شعبان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي يبث على قناة "سي بي سي"، أن المدخنين يجب أن يستغلوا فرصة الصيام في رمضان للتخلص من هذه العادة الضارة، وأن يمتنعوا عن العودة إليها بعد انتهاء الشهر الفضيل، مشيرًا إلى أن الإفطار على سيجارة مع قهوة هو من أخطر الأمور التي قد تسبب أزمة قلبية للمدخن.

ونصح شعبان المدخنين بالبدء في تقليل عدد السجائر قبل حلول رمضان بشهر، والاستعانة بالأدوية أو العلاجات البديلة التي تساعد على التخفيف من الإدمان، والابتعاد عن المواقف والأشخاص الذين يحفزونهم على التدخين.

وأضاف شعبان أن الصيام في رمضان يعلمنا الثبات الانفعالي والصبر على التوترات والتكيف مع الحياة، وما بها من أفراح وأحزان، وأن هذه هي الروح الحقيقية للصيام التي يجب أن نحافظ عليها طوال العام.

رمضان الصيام المدخنين قصواء الخلالي التدخين شهر رمضان معهد القلب عميد معهد القلب في المساء مع قصواء

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