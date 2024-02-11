قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يثير الجدل في مصر.. برلماني يوضح (فيديو)

تحدث النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، الذي ينظم مسائل الزواج والطلاق والميراث وفقا للشريعة المسيحية.

وأوضح مغاوري، في حوار تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يستند إلى المادة 3 من دستور 2014، التي تنص على أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين تحكمها شرائعهم الخاصة، وأنه يتم بالتوافق بين الطوائف المسيحية المختلفة، مضيفا أن القانون يحل مشكلات كثيرة تواجه المسيحيين في مصر.

ومن بين هذه المشكلات، ذكر مغاوري حالات الانفصال الزوجي بدون طلاق، التي تعاني منها السيدات المسيحيات، والتي تفقد حقها في المعاش أو الإرث، وأيضا حالات تعدد الزوجات، التي تحرمها الشريعة المسيحية، والتي تسبب ظلما للمرأة والأطفال.

وأشار مغاوري، إلى أن القانون يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وينص على أن التطليق يكون بقرار من المحكمة الأسرية، ويتطلب وجود أسباب تمنع استمرار الحياة الزوجية.

وأثار القانون ردود فعل متباينة بين المسيحيين والمسلمين في مصر، حيث رحب بعضهم بالقانون باعتباره حقا دستوريا وإنسانيا للمسيحيين، وانتقد بعضهم الآخر القانون باعتباره يخالف الشريعة الإسلامية ويهدد الوحدة الوطنية.