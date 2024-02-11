الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يثير الجدل في مصر.. برلماني يوضح (فيديو)

عاطف مغاوري
عاطف مغاوري

تحدث النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، عن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين، الذي ينظم مسائل الزواج والطلاق والميراث وفقا للشريعة المسيحية.

وأوضح مغاوري، في حوار تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن القانون يستند إلى المادة 3 من دستور 2014، التي تنص على أن الأحوال الشخصية لغير المسلمين تحكمها شرائعهم الخاصة، وأنه يتم بالتوافق بين الطوائف المسيحية المختلفة، مضيفا أن القانون يحل مشكلات كثيرة تواجه المسيحيين في مصر.

ومن بين هذه المشكلات، ذكر مغاوري حالات الانفصال الزوجي بدون طلاق، التي تعاني منها السيدات المسيحيات، والتي تفقد حقها في المعاش أو الإرث، وأيضا حالات تعدد الزوجات، التي تحرمها الشريعة المسيحية، والتي تسبب ظلما للمرأة والأطفال.

وأشار مغاوري، إلى أن القانون يضمن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، وينص على أن التطليق يكون بقرار من المحكمة الأسرية، ويتطلب وجود أسباب تمنع استمرار الحياة الزوجية.

وأثار القانون ردود فعل متباينة بين المسيحيين والمسلمين في مصر، حيث رحب بعضهم بالقانون باعتباره حقا دستوريا وإنسانيا للمسيحيين، وانتقد بعضهم الآخر القانون باعتباره يخالف الشريعة الإسلامية ويهدد الوحدة الوطنية.

عاطف مغاوري مجلس النواب قانون الاحوال الشخصيه الجديد قانون الأحوال الشخصية الزواج والطلاق الميراث شريعة المسيحية عزة مصطفى صالة التحرير دستور 2014 الأحوال الشخصية الطوائف المسيحية حالات الانفصال الزوجي المسيحيات المعاش تعدد الزوجات الشريعة المسيحية المحكمة الأسرية

مواد متعلقة

خبير مصرفى: البنك المركزى يصدر تعليمات جديدة لتنظيم استخدام البطاقات الائتمانية بالخارج

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

قصف إسرائيلى يستهدف منزلًا فى منطقة مصبح برفح جنوب غزة

المستشار محمود فوزى: الحوار الوطنى يدخل مرحلة جديدة بمشاركة واسعة

ضياء السيد يطالب بإلغاء مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فى كأس الأمم

جمال شعبان يحذر المدخنين من خطر الإفطار على السيجارة والقهوة فى رمضان

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى على وسط وجنوبى خان يونس بقطاع غزة

رئيس شعبة الدواجن يتحدث عن حلول أزمة سوق الفراخ.. ويعلن الأسعار الرسمية

الأكثر قراءة

عاجل.. شعبة الأرز تعلن موعد انخفاض الأسعار (فيديو)

عاجل|أميرة العسولي تثير إعجاب العالم.. وشقيق الضحية يروي لـ"الدستور" تفاصيل إنقاذه

الأربعاء.. الرئيس السيسى يبحث مع أردوغان الحرب على غزة

مصر ترفض الدعاوى الإسرائيلية لتنفيذ عملية عسكرية فى رفح بغزة.. وتحذر من عواقبها

العاهل الأردني يشارك في عملية إنزال جوي للمساعدات الإنسانية لغزة

وصلة تعذيب تنهي حياة طفلة في السيدة زينب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين عثمان

زيارة «الباز» لـ«نصر حامد أبو زيد»

محمد كامل

معادلات خفية

حسين دعسة

السفاح نتنياهو يريد فتح 3 جبهات قبل رمضان المقبل

القس. رفعت فكرى

الانجيليون.. والصهيونية ( ١-٢ )

لواء.حمدى البطران

تنحّى الحكام

بسنت حسن

ناظم الغزالى يفتتح مهرجان بغداد السينمائى

أحمد الصغير

مصر تضرب (أغنياءَ الحرب) بالداخل!

وائل لطفي

العبث يحكم العالم!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اعتراف بالفشل والتخبط.. المدعى العام الإسرائيلى يهاجم أخطاء حكومة الاحتلال

الصفقة بين إسرائيل وحماس.. ماذا يجرى فى كواليس التحركات الدبلوماسية للوسطاء؟

1.5 مليون فلسطينى فى 6 أميال.. خطة الاحتلال الإسرائيلى لنقل سكان رفح