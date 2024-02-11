الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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برلماني يكشف تعديلات قانون الأحوال الشخصية التي ستطرح على مائدة الحوار الوطني

إيهاب رمزي
إيهاب رمزي

أعلن إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن مجموعة من التعديلات الجديدة التي ستطرح على مائدة الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، والتي تهدف إلى حماية حقوق الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها.

وقال رمزي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إن من أهم التعديلات إنشاء صندوق لرعاية الأسرة يتولى تقديم الدعم المادي للأسر المحتاجة والمتضررة من الطلاق أو الوفاة أو العجز، وذلك بالاشتراك مع وثيقة تأمين تضمن حقوق الزوج والزوجة والأطفال.

وأضاف أن مشروع القانون الجديد يتضمن أيضا إعادة صياغة وثيقة الزواج بما يتناسب مع الظروف الحالية ويحد من الخلافات والمشاكل بين الزوجين، وتوثيق حالات الطلاق بما يضمن حفظ الحقوق والالتزامات والمسؤوليات.

وبخصوص حق الحضانة، أكد أن التعديلات الجديدة تسمح للزوجة بالاحتفاظ بحضانة الطفل في حالة زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، شريطة أن يرى القاضي أن ذلك لا يضر بمصلحة الطفل، وذلك لتخفيف العبء عن الأمهات اللواتي يتعرضن للظلم والحرمان من حقهن في الزواج مرة ثانية.

وفي سياق متصل، أوضح رمزي، أن قانون تبني الأطفال لا يدخل ضمن نطاق الحوار الوطني الحالي، وأنه قد يتم مناقشته في وقت لاحق بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة به.

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