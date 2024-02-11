قصواء الخلالي: الكيان الصهيوني يدق طبول الحرب بالوصول إلى رفح الفلسطينية (فيديو)

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المنطقة العربية بأكملها تشهد لحظات فارقة على صعيد الأمن القومي الإقليمي والمصري بشكل خاص، جراء تصاعد أحداث القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية الدائرة في قطاع غزة.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع عبر شاشة سي بي سي، أنه في اليوم الـ128 من العدوان الصهيوني على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي القصف المدمر وارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت أن الكيان الصهيوني يدق طبول الحرب ويغير أهدافه كل يوم حتى وصل إلى رفح الفلسطينية بعد خان يونس، مشيرة إلى أن المقاومة فكرة لكل شعب يبحث عن الحرية، وإسرائيل كيان محتل أمعن في إعادة إحياء القضية الفلسطينية.