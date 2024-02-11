الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الرد سيصل تل أبيب".. قصواء الخلالى تحذر إسرائيل من عواقب التهديد بالاعتداء على رفح

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

أبدت الإعلامية قصواء الخلالي استنكارها للتهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية المحاذية للحدود المصرية، مؤكدة أن مصر لن تقبل بأي انتهاك لسيادتها أو أمنها القومي، وأنها سترد بكل حزم وقوة على أي تحرك عدواني من جانب الكيان الصهيوني.

وقالت الخلالي، في برنامجها "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة سي بي سي، إن إسرائيل تلعب بالنار إذا ما تجاوزت الخطوط الحمراء، وإنها ستواجه موقفا صعبا ومعقدا إذا دخلت في حرب مباشرة مع مصر، التي تمتلك قوة عسكرية وسياسية وشعبية كبيرة، وأضافت أن إسرائيل تعيش في وهم وغرور، وأنها ستندم على تصريحاتها الطائشة والمتهورة.

وطالبت الخلالي الحكومة المصرية باتخاذ موقف حازم وواضح تجاه التصعيد الإسرائيلي، وأن تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للقمع والاضطهاد والتهجير من قبل الاحتلال، وأشارت إلى أن رفح تضم نحو 1.4 ألف مواطن، وأن أي عملية عسكرية إسرائيلية ستؤدي إلى مجزرة بشعة.

واختتمت  حديثها بالقول: "محدش هيسكت فينا استفزاز الدولة المصرية وخوض الحرب معها قد يجعل الرد يصل لتل أبيب نفسها وليس رفح فقط"، محذرة إسرائيل من مغبة الاستهانة بمصر وشعبها وتاريخها وكرامتها.

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