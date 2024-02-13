الكرملين: روسيا مستعدة لدعم أى إجراءات من شأنها وقف إطلاق النار فى غزة

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، الثلاثاء، عن أن روسيا مستعدة لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك تعقيبًا على المبادرة الأمريكية، بشأن صفقة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، لمدة 6 أسابيع على الأقل.

بيسكوف: نحن على استعداد لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "نحن على استعداد لدعم أي إجراءات من شأنها أن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تكون الإجراءات المتخذة بناءة. وينبغي أن تهدف إلى إيجاد حل شامل للمشكلة في إطار قرارات مجلس الأمن الدولية المعروفة سابقًا والتي تم اعتمادها"، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

لافروف: أمريكا دفعت الشرق الأوسط نحو كارثة

وعلى صعيد ذي صلة، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من أن الولايات المتحدة تدفع الشرق الأوسط برمته نحو الكارثة.

وقال لافروف خلال مشاركته في الجلسة الـ13 لمنتدى "فالداي" الدولي في موسكو اليوم الثلاثاء: "كان يجب وقف النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الأخير في مرحلة مبكرة، لكن الولايات المتحدة منعت صدور قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في مجلس الأمن الدولي، مضيفًا أن تفاقم الوضع في الشرق الأوسط لم يصل إلى ذروته بعد".