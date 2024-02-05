روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

نقلت وكالة تاس الروسية، للأنباء عن وزارة الخارجية الروسية، قولها الاثنين إن الوزارة ستستدعي السفيرة الإسرائيلية لدى موسكو سيمونا هالبرين بسبب "تعليقات غير مقبولة" أدلت بها خلال مقابلة وعلاقة الكرملين بحركة حركة حماس.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية أن سيمونا هالبرين أساءت تمثيل موقف السياسة الخارجية الروسية في المقابلة التي أجرتها معه صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية.

وفي مقابلة حديثة مع صحيفة كوميرسانت، انتقدت هالبرين بشدة موقف روسيا تجاه حماس منذ عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي، واتهمت وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بـ "التقليل من أهمية" المحرقة.

حظر حركة حماس في روسيا

وتساءلت سفيرة إسرائيل عن سبب حظر روسيا لجماعة الإخوان وليس لحركة حماس، "الفرع الفلسطيني" للمنظمة نفسها، ولكن بدلًا من ذلك، ولسوء فهم إسرائيل، "يتم استقبال أعضاء حماس في موسكو، واحتضانهم، وفرش السجاد لهم".

وأضافت أن "روسيا، التي عانت هي نفسها من الهجمات الإرهابية، لا تدعم حرب إسرائيل ضد الإرهاب"، خاصة وأن حماس تدعو إلى "تكرار ما حدث في 7 أكتوبر".

حماس تضع قائمة بأبرز الأسرى

ومن المتوقع أن تطالب حركة حماس بإطلاق سراح عدد مهم من أبرز الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم مخططي عدد من الهجمات في الانتفاضة الثانية في الجامعة العبرية، فندق بارك، مطعم سبارو كجزء من هدنة محتملة وصفقة إطلاق سراح المحتجزين.

وقالت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل” إنه من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن عدد من منفذي أهم العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والذين يقضون جميعا أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، كجزء من هدنة محتملة واتفاق إطلاق سراح محتجزين مع إسرائيل، وفقا لتقرير تلفزيوني على القناة 12.

وتشمل القائمة أسماء عدد من القيادات الذين يقفون وراء بعض أكبر الهجمات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005 مثل عبد الله البرغوثي، عباس السيد، إبراهيم حامد، أحمد سعدات، ومحمد عرمان.