اليوم.. بلينكن يلتقي قيادات المنطقة ويبحث معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة

يبدأ الاثنين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد العديد من اللقاءات خلال زيارته لأربع دول إلى الشرق الأوسط كجزء من الجهود الدبلوماسية المستمرة المتعلقة بحرب إسرائيل على قطاع غزة، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح المحتجزين وهدنة إنسانية لزيادة توصيل المساعدات إلى غزة.

تفاصيل جولة بلينكن الخامسة إلى الشرق الأوسط



ووفق الشبكة الامريكية “سي بي سي نيوز” بدأ بلينكن جولته إلى السعودية ومصر وقطر وإسرائيل والضفة الغربية في الفترة من 4 إلى 8 فبراير الجاري وتعد هذه زيارته الخامسة للمنطقة منذ عملية طوفان الاقصى في 7 أكتوبر الماضي.

وسبق وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان يوم الأحد إن لإسرائيل الحق في الرد على الهجمات التي تشنها حركة حماس وقال إن الولايات المتحدة ساعدت في فتح قطاع غزة والدخول إليه، وأضاف أن هناك حاجة إلى المزيد من ذلك.

وقال جيك سوليفان إن التأكد من وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة سيكون "أولوية قصوى" بالنسبة لبلينكن الذي هو في طريقه إلى منطقة الشرق الأوسط.

هل يدعم بلينكن إدخال المساعدات لغزة

وفي حديثه لبرنامج "واجه الأخبار" على قناة "سي بي سي نيوز"، قال سوليفان: "الوزير بلينكن في طريقه إلى المنطقة بينما نتحدث، وستكون هذه على رأس أولوياته تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني" ونريد أن نضمن حصولهم على الغذاء والدواء والمياه والمأوى المنقذ للحياة وسنواصل الضغط حتى يتم ذلك".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها يوم 2 فبراير، إن بلينكن، خلال زيارته لمنطقة الشرق الأوسط، سيواصل الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق يؤمن إطلاق سراح جميع المحتجزين المتبقين ويتضمن هدنة إنسانية تسمح بزيادة تسليم المساعدات الإنسانية لسكان غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية، ان "معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة بشكل عاجل"، من أهم أولويات بلينكن خلال الزيارة الحالية وذلك بعد أن دقت منظمات الإغاثة مرارا وتكرارا ناقوس الخطر بشأن التأثير المدمر للحرب المستمرة منذ خمسة أشهر تقريبا على القطاع.