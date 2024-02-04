الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير الخارجية الفرنسى من القاهرة: نرفض تهجير سكان غزة.. وقلقون بشأن رفح

تهجير الفلسطنيين
تهجير الفلسطنيين

قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره المصري سامح شكري إن  باريس تدعم مسار حل الدولتين وأن يكون قطاع غزة تابعًا للدولة الفلسطينية المقبلة.

وقال المسئول الفرنسي الذي يزور القاهرة: شرعية فلسطين الدولية ستتوقف على شكل دولتها المقبلة، كما قال إن بلاده تدين وترفض التهجير القسري لسكان غزة.

وأردف: لدى باريس والقاهرة مواقف موحدة بشأن ضرورة وقف حرب غزة وقال: جولتي في المنطقة تهدف للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والبحث عن حل سياسي.

وتابع: عبرنا عن قلقنا بشأن الهجمات في منطقة رفح ونشكر مصر على تعاونها معنا لتيسير الإجراءات الإنسانية المتخذة بشأن الوضع في غزة.

 رد حماس

أعلنت مصادر إسرائيلية أن حكومة رئيس الوزراء المتطرف" بنيامين نتنياهو"  تنتظر رد حركة «حماس» على الاقتراح المصري القطري حول صفقة تبادل أسرى، اليوم في تمام السابعة مساء.

رد من قطر

وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» بأن الحكومة الإسرائيلية تتوقع ردًا من قطر، اليوم الأحد، بعدما عاد رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى بلاده، وتلقى إجابة مباشرة من "حماس".

وفي وقت سابق،  أفادت أنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية في قطر تلقى ردًا أوليًا إيجابيًا من حماس بشأن الخطوط العريضة لصفقة إطلاق سراح المحتجزين، ونفى مسئولون إسرائيليون كبار أن تكون إسرائيل قد تلقت تحديثًا من قطر بشأن رد حماس على الاقتراح.

التفاصيل الكاملة لخطة الاحتلال العسكرية لمنع عودة حماس لشمال القطاع

وكشف موقع "والا" العبري، نقلًا عن مصادره، عن خطة الاحتلال الإسرائيلي لمنع عودة حماس إلى شمال قطاع غزة، عن طريق إنشاء معابر في وسط القطاع، وسط مخاوف من قدرة حماس على مهاجمة هذه المعابر.

إنشاء معابر

ووفقًا للتقرير، فقد بدأ الجيش الإسرائيلي التخطيط لإنشاء معابر في وسط قطاع غزة من شأنها عزل المنطقة، ومنع أفراد حماس من العبور بين أجزائها، وسط تحذيرات من أن هذه المعابر يمكن أن تصبح مراكز لمقاتلي حماس.

القاهرة وزير الخارجية الفرنسي تهجير ترفض تهجير الفلسطينيين رفح

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