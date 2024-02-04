عقيدة بايدن للشرق الأوسط.. تفاصيل خطة واشنطن لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

قالت صحيفة هأرتس الاسرائيلية إن البيت الأبيض بدأ في محاولات لتنفيذ حل اقامة الدولتين لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي وسط رفض كبير من رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.

حرب غزة

ووفقا للصحيفة، يحظى الاقتراح المصري القطري لاحلال هدنة في غزة ووقف اطلاق النار بدعم الولايات المتحدة، التي تقوم بتسويق الصفقة كجزء من صفقة إقليمية أكبر وشاملة.

إلى جانب حل قضية المحتجزين، فإن التحرك الأميركي يعني أن يشمل تشكيل حكومة جديدة في قطاع غزة، والتي ستضم السلطة الفلسطينية، وتجديد الجهود لإحياء حل الدولتين، وتطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة يوم الأحد للترويج لهذه المبادرة.

التوقيت الزمني

ووفقا للصحيفة، فإن الجدول الزمني الذي تعمل بموجبه الإدارة الأمريكية هو جدول زمني ضيق، أولاً، تمارس الدول العربية ضغوطاً مكثفة لوقف الحرب في غزة قبل شهر رمضان، الذي يبدأ في الأسبوع الثاني من شهر مارس، و ثانياً، يجب أن تبدأ الخطة الإقليمية الطموحة في التقدم خلال فصل الربيع، قبل أن يدخل السباق الرئاسي الأمريكي أشهره الأخيرة قبل انتخابات نوفمبر.

عقيدة بايدن للشرق الأوسط

وشرع فريق الرئيس جو بايدن في حملة إعلامية طويلة بين كبار المعلقين الإعلاميين الأميركيين من أجل تقديم هذه المبادرة، التي يطلق عليها بالفعل اسم عقيدة بايدن للشرق الأوسط.، على الرغم من أن الخطة معقدة للغاية، ومليئة بالعناصر المختلفة التي تعتمد على حسن نية جميع الأطراف فإن البيت الأبيض يحاول إظهار التفاؤل.

وتفترض واشنطن أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مهتم بتوقيع اتفاقية دفاع مع الولايات المتحدة، إلى جانب اتفاقية التطبيع مع إسرائيل، قبل انتخابات نوفمبر، وفي موازاة ذلك، تنظر الولايات المتحدة إلى المبادرة الإقليمية باعتبارها شريان حياة محتمل لنتنياهو، الذي ضعفت مكانته الداخلية إلى حد كبير بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر وفي الوقت الحالي، يعرض نتنياهو موقفاً مخالفاً.