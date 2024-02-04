الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حركة فتح: التوافق المصرى القطرى يخلق ضغوطا على الاحتلال لوقف العدوان على غزة

الفريق جبريل الرجوب
الفريق جبريل الرجوب

قال الفريق جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، إن اللقاء الرباعي الذي عقد في باريس بين مصر وقطر وإسرائيل والولايات المتحدة يهدف إلى وضع رؤية استراتيجية لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرًا إلى أن التوافق بين القاهرة والدوحة يمثل عاملًا مهمًا لمواجهة الاحتلال.

وأشار "الرجوب"، في حوار خاص مع برنامج "في المساء مع قصواء" على شاشة "cbc"، إلى أن نتنياهو يسعى إلى تحقيق أهداف استراتيجية وسياسية من خلال توسيع الحرب على غزة، وأنه يريد تصفية القضية الفلسطينية وإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية، وأنه يحاول إرهاب المنطقة وتقويض الهيبة العربية.

وأكد "الرجوب"، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وفتح أفق سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقًا لمبادئ الأمم المتحدة، وأنه يشكر مصر وقطر على جهودهما الحثيثة للحفاظ على القضية الفلسطينية والسعي لوقف العدوان.

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