رئيس مجلس النواب الأمريكى يرفض اتفاق مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا

رفض رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، اتفاق مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا في مجلس الشيوخ وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

مشروع أسوأ من المتوقع

وسبق وقال كتب جونسون على منصة إكس إن “مشروع القانون أسوأ مما توقعنا، ولن يقترب من إنهاء الكارثة الحدودية التي تسبب بها الرئيس”، متعهدًا بأنه “إذا وصل مشروع القانون هذا إلى مجلس النواب، فسيكون ميتًا عند وصوله”.

وكشف مجلس الشيوخ الأمريكي، أمس الأحد، عن مشروع قانون بقيمة 118 مليار دولار سيوفر أيضًا مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل بعد أشهر من المفاوضات، لكن الإجراء يواجه مستقبلًا غامضًا وسط معارضة من دونالد ترمب والجمهوريين المتشددين.

وسبق وأفاد رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في رسالة وجهها لأعضاء الجمعية التشريعية في البلاد، أمس السبت، بأن مجلس النواب الأمريكي سينظر الأسبوع المقبل ويصوت على مشروع قانون بشأن مساعدات بقيمة 17.6 مليار دولار لإسرائيل دون مساعدات جديدة لأوكرانيا.

وقال جونسون في رسالته إلى أعضاء مجلس النواب: "نظرًا لعدم قدرة مجلس الشيوخ على تمرير التشريعات المناسبة في الوقت المناسب، فضلًا عن الظروف الخطيرة التي تواجهها إسرائيل حاليًا، سيستمر مجلس النواب في لعب دور قيادي".

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه على الرغم من أن مجلس الشيوخ الأمريكي مستعد لنشر مشروع قانونه بشأن التمويل الإضافي للأمن القومي، بما في ذلك مساعدة إسرائيل وأوكرانيا، ولكن من خلال عدم تضمين مجلس النواب في مفاوضاتهما، حرم أعضاء مجلس الشيوخ أنفسهم من فرصة النظر فيه بسرعة.

ويقترح مشروع القانون، الذي يعتزم مجلس النواب النظر فيه الأسبوع المقبل، تخصيص دعم إضافي لإسرائيل بمبلغ 17.6 مليار دولار خلال السنة المالية الحالية حتى 30 سبتمبر 2024.

وقالت السلطات الأمريكية إنها استنفدت الأموال لدعم أوكرانيا، في نهاية العام الماضي، وإلى أن يوافق الكونجرس على مخصصات جديدة، فإن الولايات المتحدة غير قادرة على الاستمرار في توريد الأسلحة والذخيرة.