الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات ضد المتطرفين في الضفة الغربية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي ضد الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

عقوبات مستقبلية

ووفقا لما نقلته صحيفة هآرتس الاسرائيلية،  فإن الاتحاد الأوروبي "يدرس مجموعة من الخطوات ضد المستوطنين المتطرفين الذين اعتدوا على الفلسطينيين، ولكن القرار الأساسي يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي، وليس كل دولة عضو على حدة"،  ويستند هذا القرار إلى اتفاق بالإجماع من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، فقد أعربت دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا وإسبانيا بالفعل عن دعمها لفرض العقوبات، ومن غير الواضح ما إذا كانت الدول التي وقفت إلى جانب إسرائيل منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك النمسا وجمهورية التشيك والمجر، ستدعم مثل هذه الخطوة. .

قال المصدر الدبلوماسي إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي من شأنه أن يسرع قرار الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تشمل هذه العقوبات حظر دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص المتورطون في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أعلى مستويات الاضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وتصاعدت المواجهات هناك بشكل حاد منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها الانتقامي على غزة.

txt

مدفعية الاحتلال تقصف بكثافة خان يونس جنوبى غزة... وإصابة شابين فلسطينيين بشرق نابلس

كندا ترس فرض عقوبات 

وتدرس كندا خيار فرض العقوبات حيث قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو:  إن "العنف في الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق ويعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر والطريق نحو حل الدولتين الضروري للغاية"، ووفقا للصحيفة فان هذا يضيف هذا إلى علامات استياء الغرب المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

txt

حركة فتح: التوافق المصرى القطرى يخلق ضغوطًا على الاحتلال لوقف العدوان على غزة

بايدن يمهد الطريق

يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يمهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية - وهو الإجراء الذي يمكن القول إنه الأكثر عقابًا على الإطلاق من جانب الحكومة الأمريكية ضد المواطنين الإسرائيليين.

وتم استهداف 4 مستوطنين إسرائيليين، جميعهم من الرعايا الأجانب، وليس أي منهم مواطنًا أمريكيًا – في الجولة الأولى من العقوبات، والتي سيتم بموجبها تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. كما سمح الأمر للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أفراد إضافيين يستهدفون المدنيين الفلسطينيين – سواء من خلال العنف أو الترهيب أو الإضرار بالممتلكات أو الإرهاب.

إنهاء حرب غزة غزة تفاصيل حرب غزة ​جو بايدن المستوطنين المتطرفين الضفة الغربية

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

هل يعود سعر الدولار للارتفاع بعد الانهيار غير المسبوق فى السوق السوداء؟

تراجع بنسبة 35%.. توقعات بانهيارات كبيرة في سعر الدولار بالسوق السوداء

برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين