الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات ضد المتطرفين في الضفة الغربية

يدرس الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" في الضفة الغربية في أعقاب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي ضد الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين.

عقوبات مستقبلية

ووفقا لما نقلته صحيفة هآرتس الاسرائيلية، فإن الاتحاد الأوروبي "يدرس مجموعة من الخطوات ضد المستوطنين المتطرفين الذين اعتدوا على الفلسطينيين، ولكن القرار الأساسي يجب أن يتخذه الاتحاد الأوروبي، وليس كل دولة عضو على حدة"، ويستند هذا القرار إلى اتفاق بالإجماع من قبل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للصحيفة، فقد أعربت دول من بينها فرنسا وألمانيا وإيرلندا وبلجيكا ومالطا وإسبانيا بالفعل عن دعمها لفرض العقوبات، ومن غير الواضح ما إذا كانت الدول التي وقفت إلى جانب إسرائيل منذ اندلاع الحرب، بما في ذلك النمسا وجمهورية التشيك والمجر، ستدعم مثل هذه الخطوة. .

قال المصدر الدبلوماسي إن القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية الأسبوع الماضي من شأنه أن يسرع قرار الاتحاد الأوروبي، ومن المرجح أن تشمل هذه العقوبات حظر دخول دول الاتحاد الأوروبي وتجميد الأصول التي يحتفظ بها الأشخاص المتورطون في أعمال العنف ضد الفلسطينيين.

وشهدت الضفة الغربية بالفعل أعلى مستويات الاضطرابات منذ عقود خلال الأشهر الثمانية عشر التي سبقت هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر وتصاعدت المواجهات هناك بشكل حاد منذ أن شنت القوات الإسرائيلية هجومها الانتقامي على غزة.

كندا ترس فرض عقوبات

وتدرس كندا خيار فرض العقوبات حيث قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: إن "العنف في الضفة الغربية غير مقبول على الإطلاق ويعرض السلام والاستقرار في المنطقة للخطر والطريق نحو حل الدولتين الضروري للغاية"، ووفقا للصحيفة فان هذا يضيف هذا إلى علامات استياء الغرب المتزايد من سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

بايدن يمهد الطريق

يوم الخميس، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على أمر تنفيذي يمهد الطريق لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في أعمال عنف ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية - وهو الإجراء الذي يمكن القول إنه الأكثر عقابًا على الإطلاق من جانب الحكومة الأمريكية ضد المواطنين الإسرائيليين.

وتم استهداف 4 مستوطنين إسرائيليين، جميعهم من الرعايا الأجانب، وليس أي منهم مواطنًا أمريكيًا – في الجولة الأولى من العقوبات، والتي سيتم بموجبها تجميد أصولهم في الولايات المتحدة. كما سمح الأمر للولايات المتحدة بفرض عقوبات على أفراد إضافيين يستهدفون المدنيين الفلسطينيين – سواء من خلال العنف أو الترهيب أو الإضرار بالممتلكات أو الإرهاب.