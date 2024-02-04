نشأت الديهي: مصر وقطر وأمريكا تتوسط لوقف النار في غزة وتبادل الأسرى

أعلن الإعلامي نشأت الديهي، في برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يبث على قناة "ten"، أن هناك مبادرة ثلاثية بين مصر وقطر وأمريكا لإنهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتوصل إلى هدنة لمدة شهر أو شهرين، تشمل تبادل الأسرى بين الجانبين.

وأوضح الديهي، أن الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس قد أبديا موافقتهما على مضمون المبادرة، ولكن الخلاف ما زال قائما على أسماء الأسرى الذين سيتم تحريرهم. وتوقع الديهي، أن يشهد الشهر القادم وقفا لإطلاق النار في غزة، قائلا: "بناء على معلوماتي وتحليلاتي، أعتقد أن شهر رمضان لن يحل إلا بعد أن يتوقف القتال".

وأشار، إلى أن الهدنة المرتقبة ستفتح الباب للمفاوضات حول إقامة الدولة الفلسطينية، مضيفا أن مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد أن الاحتلال ينتظر رد حماس على الهدنة، بعد أن كان يتباهى بأنه سيدمر المقاومة الفلسطينية، وقال الديهي: "حماس هي واحدة من الأطراف الفاعلة التي تجعل القضية الفلسطينية في موقع جديد بعد السابع من أكتوبر".

وحذر الديهي، من أن الاحتلال قد يحاول ضرب جنوب لبنان، لتخويف المستوطنين الذين يشعرون بالخوف في مستوطناتهم، وأن هذا السيناريو سيجعل الحرب تأخذ منحنى خطيرا.