البرغوثى وسعدات.. من هم أبرز الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم

من المتوقع أن تطالب حركة حماس بإطلاق سراح عدد مهم من أبرز الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم مخططو عدد من الهجمات في الانتفاضة الثانية في الجامعة العبرية، فندق بارك، مطعم سبارو كجزء من هدنة محتملة وصفقة إطلاق سراح المحتجزين.

تفاصيل صفقة الأسرى الجديدة

وقالت صحيفة “تايمز أوف اسرائيل” إنه من المتوقع أن تطالب حماس بالإفراج عن عدد من منفذي أهم العمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي والذين يقضون جميعا أحكاما بالسجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية، كجزء من هدنة محتملة واتفاق إطلاق سراح محتجزين مع إسرائيل، وفقا لتقرير تليفزيوني على القناة 12.

وتشمل القائمة أسماء عدد من القيادات الذين يقفون وراء بعض أكبر الهجمات ضد إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية بين عامي 2000 و2005 مثل عبد الله البرغوثي، عباس السيد، إبراهيم حامد، أحمد سعدات، ومحمد عرمان.

وتسعى حماس إلى إطلاق سراح كبار قياداتها كجزء من اتفاق جديد يمكن أن يحرر المحتجزين المتبقين في غزة.

وأطلقت حماس سراح 105 محتجزين في أواخر نوفمبر كجزء من اتفاق هدنة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حوالي 300 أسير فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال.

وومن غير المرجح أن توافق إسرائيل على هذه الشروط، وقد تعهدت بتعزيز عملياتها في غزة لتفكيك حماس.

وقال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أيضا إن إسرائيل لن تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين في صفقة محتملة.

قائمة حماس بشأن الأسرى

وقالت القناة 12 إن على رأس القائمة المتوقعة لحماس عبد الله البرغوثي، الملقب بـ“مهندس حماس”، والذي يعتبر أكبر خبير متفجرات في حماس، وكان البرغوثي مسئولا عن التخطيط لهجمات مثل التفجير الذي وقع في مطعم سبارو في القدس عام 2003 ؛ والهجوم على "مقهى مومنت" في عام 2002 وتفجير الجامعة العبرية عام 2002 وحكم عليه بـ67 حكما بالسجن المؤبد، وهو أكبر حكم يصدر على الإطلاق لسجين فلسطيني.

ومن بين القائمة المحتملة لحماس أيضا، حسب التقرير، عباس السيد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس في مدينة طولكرم بالضفة الغربية حيث خطط لعملية تفجير فندق بارك عام 2002 في نتانيا خلال عيد الفصح، وحكم على السيد بـ35 حكمًا بالسجن المؤبد.

ومن المتوقع أيضًا أن تسعى حماس إلى إطلاق سراح إبراهيم حامد، الذي يعتبر أخطر أسير تحتجزه إسرائيل حاليًا وكان قائد الجناح العسكري لحركة حماس في جميع أنحاء الضفة الغربية وكان وراء العديد من الهجمات وأُدين حامد في نهاية المطاف بقتل 46 مدنيًا وحُكم عليه بـ54 حكمًا بالسجن مدى الحياة.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون أحمد سعدات، زعيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، على قائمة حماس ويعتبر سعدات رمزا في المجتمع الفلسطيني، وهو العقل المدبر لاغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي عام 2001، وحكم عليه بالسجن 30 عاما مدى الحياة.