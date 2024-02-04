الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إدارة بايدن تضغط على إسرائيل للموافقة على هدنة الـ4 شهور في غزة

بايدن
بايدن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مارست ضغوطًا على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في محاولة لدفعه للموافقة على هدنة إنسانية في قطاع غزة المحاصر لمدة قد تصل إلى 4 أشهر على الأقل.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، فإن ورقة الضغط التي تستخدمها إدارة بايدن في هذا السياق هى جهود الوساطة التي تبذلها للتوصل إلى اتفاق يفضي إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، مشيرة إلى أهمية هذا الملف بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية "نتنياهو".

ولفت التقرير إلى مباحثات أجراها وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، الذي يعتبر مقربا من نتنياهو، مع مسؤولين في البيت الأبيض، خلال الفترة الماضية، لمناقشة هذا الملف، وشدد التقرير على أن "الولايات المتحدة تربط ذلك (التطبيع مع السعودية) بالموافقة على الصفقة".

وسائل اعلام إسرائيلية الرئيس الأميركي جو بايدن الحكومة الاسرائيلية نتنياهو

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