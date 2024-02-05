الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الديموقراطيون يعارضون مشروع قانون جديد مستقل لمساعدة إسرائيل

الكونجرس
الكونجرس

انتقد الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوريين في مجلس النواب بسبب سعيهم إلى مشروع قانون جديد مستقل لمساعدة إسرائيل على الرغم من حزمة الأمن القومي الشاملة التي قدمها مجلس الشيوخ.

أزمة في الكونجرس

ووفقا لما نقله موقع أكسيوس الامريكي، يحاول العديد من الديمقراطيين بعناية الموازنة بين دوافعهم للتصويت لصالح المساعدات الإسرائيلية والمخاوف بشأن استبعاد مشروع القانون للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين والمساعدات لأوكرانيا والأولويات الرئيسية الأخرى.

وعند سؤاله عن مشروع قانون إسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك): “سنقوم بتقييم هذا التشريع خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم في صباح غدا ، سنقيم هذا التشريع”وسيجتمع الديمقراطيون في مجلس النواب كمجموعة حزبية."

txt

الشركة المنظمة لحفل "100 سنة أم كلثوم" تتبرع بتذكرتين رويال في مزاد علني لصالح أهل غزة

تقديم المساعدات لغزة

وقال جيفريز: "علينا أن ندعم قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس وهزيمة حماس".
لكنه أعرب أيضًا عن رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وقال: "علينا أن ندعم أولويات الأمن القومي للشعب الأمريكي في أجزاء أخرى من العالم"، بما في ذلك أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقال جيفريز: "التشريع الذي طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لا يفعل أيًا من ذلك".

هذا ومن المفترض ان يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون المساعدات لإسرائيل، والذي يستبعد تخفيضات مصلحة الضرائب في مشروع قانون إسرائيل الأصلي الذي قدمه مجلس النواب والذي أثار حفيظة الديمقراطيين عندما تم تقديمه في أكتوبر.

لكن بعض الديمقراطيين يخشون أن يؤدي التصويت لصالح مشروع القانون الجديد في مجلس النواب إلى عرقلة التشريعات الأكثر اتساعًا في مجلس الشيوخ - والتي من المتوقع أن يتم إصدارها في نهاية هذا الأسبوع .

وقال العديد من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، الذين صوتوا ضد مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في الخريف بسبب تخفيضات مصلحة الضرائب الأمريكية، إنهم يخططون للتصويت لصالح الحزمة الجديدة - مما يعني أنها من المرجح أن تحصل على أكثر من اثني عشر صوتًا ديمقراطيًا حصلت عليها في نوفمبر.

الديموقراطيون إسرائيل حرب غزة إجراء انتخابات خلال حرب غزة ١٠٠ يوم على حرب غزة

مواد متعلقة

السعودية أولى محطات بلينكن فى الشرق الأوسط.. والمساعدات ووقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

البرغوثى وسعدات.. من هم أبرز الأسرى الذين تطالب حماس بالإفراج عنهم

اليوم.. بلينكن يلتقي قيادات المنطقة ويبحث معالجة الاحتياجات الإنسانية في غزة

رئيس مجلس النواب الأمريكى يرفض اتفاق مشروع قانون الحدود مقابل المساعدات لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة عقوبات ضد المتطرفين في الضفة الغربية

الجارديان: عقوبات واشنطن على مستوطني الضفة إشارة للإحباط من تشدد نتنياهو

عقيدة بايدن للشرق الأوسط.. تفاصيل خطة واشنطن لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

كل المحافظات.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنوفية 2024 برقم الجلوس

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

عاجل.. تعرف على وجهة 11 لاعبًا رحلوا عن الزمالك فى الميركاتو الشتوى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

المسرح مفتاح الحياة

محمود خليل

«التلميذ» يطيح بـ«الأستاذ»

وائل لطفي

دعوة للهدوء

ماجد حبته

القاهرة.. باريس.. والعكس

د هند جاد

أنت بتكلم مين؟!

محمد عبد العزيز

الشباب وصناعة الكتاب

د.كريمة الحفناوى

السيادة المصرية ومحور صلاح الدين

د. منى حلمى

ضرورة الإبداع

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تستدعي السفير الإسرائيلي لاتهامه الكرملين بالوقوف مع حماس

هآرتس: تصريحات بن جفير أظهرت الوجه القبيح لإسرائيل وتهدد العلاقات مع أمريكا

ميدان مُعقد.. كيف تعمل إسرائيل "فوق الأرض وتحتها" لتدمير أنفاق غزة؟