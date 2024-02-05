الديموقراطيون يعارضون مشروع قانون جديد مستقل لمساعدة إسرائيل

انتقد الزعماء الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي، الجمهوريين في مجلس النواب بسبب سعيهم إلى مشروع قانون جديد مستقل لمساعدة إسرائيل على الرغم من حزمة الأمن القومي الشاملة التي قدمها مجلس الشيوخ.

أزمة في الكونجرس

ووفقا لما نقله موقع أكسيوس الامريكي، يحاول العديد من الديمقراطيين بعناية الموازنة بين دوافعهم للتصويت لصالح المساعدات الإسرائيلية والمخاوف بشأن استبعاد مشروع القانون للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين والمساعدات لأوكرانيا والأولويات الرئيسية الأخرى.

وعند سؤاله عن مشروع قانون إسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار في برنامج "هذا الأسبوع" على قناة ABC، قال زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز (ديمقراطي من نيويورك): “سنقوم بتقييم هذا التشريع خلال الأيام القليلة المقبلة، ثم في صباح غدا ، سنقيم هذا التشريع”وسيجتمع الديمقراطيون في مجلس النواب كمجموعة حزبية."

تقديم المساعدات لغزة

وقال جيفريز: "علينا أن ندعم قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد حماس وهزيمة حماس".

لكنه أعرب أيضًا عن رغبته في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وقال: "علينا أن ندعم أولويات الأمن القومي للشعب الأمريكي في أجزاء أخرى من العالم"، بما في ذلك أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقال جيفريز: "التشريع الذي طرحه الجمهوريون في مجلس النواب لا يفعل أيًا من ذلك".

هذا ومن المفترض ان يصوت مجلس النواب هذا الأسبوع على مشروع قانون المساعدات لإسرائيل، والذي يستبعد تخفيضات مصلحة الضرائب في مشروع قانون إسرائيل الأصلي الذي قدمه مجلس النواب والذي أثار حفيظة الديمقراطيين عندما تم تقديمه في أكتوبر.

لكن بعض الديمقراطيين يخشون أن يؤدي التصويت لصالح مشروع القانون الجديد في مجلس النواب إلى عرقلة التشريعات الأكثر اتساعًا في مجلس الشيوخ - والتي من المتوقع أن يتم إصدارها في نهاية هذا الأسبوع .

وقال العديد من الديمقراطيين المؤيدين لإسرائيل، الذين صوتوا ضد مشروع قانون المساعدات لإسرائيل في الخريف بسبب تخفيضات مصلحة الضرائب الأمريكية، إنهم يخططون للتصويت لصالح الحزمة الجديدة - مما يعني أنها من المرجح أن تحصل على أكثر من اثني عشر صوتًا ديمقراطيًا حصلت عليها في نوفمبر.