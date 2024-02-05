السعودية أولى محطات بلينكن فى الشرق الأوسط.. والمساعدات ووقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات

يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إلى السعودية، اليوم الإثنين، للضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة وتقديم المساعدات.

زيارة بلينكن

ووفقا لما نقلته صحيفة "الجارديان" البريطانية، تأتي زيارته بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربات انتقامية ضد أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا، وعلى مواقع المتمردين الحوثيين في اليمن، في أحدث تصعيد للصراع الذي ينتشر عبر الشرق الأوسط.

وتأتي الرحلة أيضًا في الوقت الذي تظهر فيه إدارة بايدن تدريجيًا بعض الإحباط تجاه إسرائيل، مع فرض عقوبات، يوم الخميس، على المستوطنين المتطرفين، على الرغم من أن الولايات المتحدة تجاهلت الدعوات الدولية لإسرائيل لإنهاء حملتها العسكرية.

اقتراح وقف إطلاق النار

وقالت "الجارديان": إن اقتراح وقف إطلاق النار قيد المناقشة- والذي تمت صياغته خلال المحادثات التي جرت قبل أسبوع في باريس، والتي شارك فيها رئيس وكالة المخابرات المركزية ومسئولون إسرائيليون وقطريون ومصريون- سيوقف القتال لمدة ستة أسابيع أولية بينما تقوم حماس بإطلاق سراح المحتجزين الذين تم احتجازهم في 7 أكتوبر، مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين، وفقًا لما ذكرته صحيفة "هآرتس".

وسيزور بلينكن في رحلته إسرائيل بالإضافة إلى مصر وقطر.

وقال بلينكن، الذي كان يتحدث يوم الإثنين بعد اجتماعه في واشنطن مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إن هناك "أملاً حقيقياً" في نجاح "الاقتراح الجيد والقوي لوقف إطلاق النار".

كما أعربت قطر عن تفاؤلها، على الرغم من أن حماس قالت إنه لا يوجد اتفاق، وهناك أيضًا انقسام في إسرائيل حيث يعارضون تقديم تنازلات محسوسة لحماس.

واحتشد المئات، ليلة السبت، في تل أبيب للمطالبة باتخاذ إجراءات سريعة لإطلاق سراح المحتجزين وإجراء انتخابات مبكرة، ونددوا بعدم قدرة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية المتشددة على الحصول على حريتهم.