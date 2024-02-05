الإثنين 05 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخلافات بين واشنطن وتل أبيب تشتعل.. بايدن يصف نتنياهو بالرجل السيء

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

قالت مصادر مطلعة في تقرير جديد  نشرته صحيفة بوليتيكو الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي  جو بايدن هاجم بشكل خاص الزعيم الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووصفه بأنه "رجل سيء" مع احتدام حرب غزة وأثرها سلبًا على وصول الرئيس إلى الناخبين الشباب.

حرب غزة 

ووفقا لما نقلته بوليتيكو، فقد ازدادت شكوك بايدن تجاه رئيس الوزراء الإسرائيلي مع اقتراب الصراع من شهره الرابع، وسخر من نتنياهو، وقال إن رئيس الوزراء حريص للغاية على جر الولايات المتحدة إلى حرب شاملة ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من إيران في الشرق الأوسط. 

وقال أحد الديمقراطيين في مجلس النواب لصحيفة بوليتيكو عن الصراع الذي بدأ في 7 أكتوبر عندما هاجمت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل: “هذه كارثة سياسية”. “القاعدة غاضبة حقًا – ولا يقتصر الأمر على اليساريين فقط. لم يسبق لي أن رأيت مثل هذا العمق من الألم الذي رأيته بشأن قضية غزة هذه”.

وأشار “بايدن” إلى أن نتنياهو "سام" بالنسبة  للعديد من الناخبين الديمقراطيين، وحث المصدر بايدن على دفع إسرائيل لقبول اتفاق هدنة لأن الحرب الطويلة في غزة قد تكلفه آلاف الأصوات في نوفمبر القادم.

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خلافات بين بايدن ونتنياهو 

ومن ناحيتها قالت مجلة نيويورك بوست الأمريكية، لقد تجادل بايدن ونتنياهو حول ضرورة الحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة، حيث تجاوز عدد القتلى 27 ألف يوم الأحد، بحسب وزارة الصحة ويختلف الرجلان أيضًا حول الشكل الذي يجب أن يبدو عليه الجيب الفلسطيني بعد انتهاء المعركة.

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بايدن في استطلاعات الرأي

ويُظهر أحدث استطلاع أجرته صحيفة نيويورك تايمز وسيينا أن بايدن لا يرقى إلى مستوى دونالد ترامب بين الناخبين الشباب، حيث اختار 49% من الناخبين المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا المرشح الجمهوري، بينما اختار 43% الرئيس الديمقراطي الحالي قبل انتخابات نوفمبر المتوقعة.

وبشكل عام، شهد الاستطلاع أن 46% من الناخبين اختاروا ترامب و44% اختاروا بايدن إذا انتخبوا مرشحهم اليوم، وتكهن العديد من المراقبين السياسيين بأن الحرب في غزة هي السبب الرئيسي لتخلف بايدن عن ترامب.

الخلافات واشنطن تل أبيب ​جو بايدن نتنياهو

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