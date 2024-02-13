الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: ناقشت مع العاهل الأردنى الوضع فى الشرق الأوسط

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

صرح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه ناقش مع العاهل الأردني الوضع في الشرق الأوسط والحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقال الرئيس الأمريكي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الملك عبدالله ملك الأردن: "نعمل مع شركائنا من أجل إرساء السلام في غزة"، مشيرًا إلى أن إطلاق سراح المحتجزين أولوية بالنسبة للولايات المتحدة.

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه يعمل على صفقة تبادل تحقق فترة هدوء على الأقل لـ6 أسابيع ومن ثم نبني عليها.

وأشار إلى أنه ناقش مع الملك عبدالله صفقة إطلاق سراح المحتجزين والمفاوضات الجارية بشأنها.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تحدث مع قادة مصر وقطر لدفع صفقة الإفراج عن المحتجزين إلى الأمام.

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