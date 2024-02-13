الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

حزب الله يعلن تنفيذ 3 عمليات ناجحة ضد إسرائيل

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، الثلاثاء، تنفيذ 3 عمليات على مواقع إسرائيلية متاخمة لحدود لبنان الجنوبية، في تجدد القصف الإسرائيلي والغارات على بلدات وقرى الجنوب.

وقال حزب الله في بيانات منفصلة: إنه استهدف عند الساعة 07:45 من صباح اليوم "‏تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في قلعة هونين بالأسلحة الصاروخية وحقق إصابات ‏مباشرة. وعند الساعة 9:30 استهدف "التجهيزات التجسسية في موقع حدب يارين بالأسلحة المناسبة وأصابها إصابة مباشرة. وعند الساعة 11:15 استهدف مبنى ‌‏تابع للشرطة الإسرائيلية في كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأصابه ‏إصابة مباشرة". ‏

في غضون ذلك، تداولت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إسرائيليين أصيبا أحدهما إصابته خطرة بعدما سقطت قذائف صاروخية أطلقها "حزب الله" من جنوب لبنان، نحو مستوطنة كريات شمونة، شمال إسرائيل.

ولفتت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن مروحيتين عسكريتين نقلتا مصابين من الحدود الشمالية إثر قصف حزب الله الأخير.

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استشهاد 3 من عناصر حزب الله فى غارة إسرائيلية استهدفت منطقة طلوسة جنوبى لبنان

تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان

وكانت تجددت الغارات الجوية الإسرائيلية، الإثنين، على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وشنت الطائرات الحربية والمسيرات الإسرائيلية غارات على بلدات الخيام، وتل العويضة، وطيرحرفا، والطيبة، ومارون الراس، وبنت جبيل، حيث استهدفت مركبة مدنية.

وبحسب ما أوردته وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، فقد أطلق جيش الاحتلال طوال الليلة الماضية وحتى فجر اليوم، القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية المتاخمة للخط الأزرق، تزامنًا مع تحليق الطيران الاستطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل مع تحليق للطيران الحربي صباحا فوق هذه المناطق.

ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلا يوميا للقصف بين حزب الله وإسرائيل، ما أثار خشية دولية من توسع نطاق التصعيد ودفع مسؤولين غربيين إلى زيارة بيروت والحض على التهدئة.

ويعلن حزب الله استهداف مواقع ونقاط عسكرية إسرائيلية دعمًا لغزة و"إسنادا لمقاومتها".

ومن المرتقب أن يلقي عصر اليوم الثلاثاء، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، كلمة عبر شاشات التليفزيون، بمناسبة يوم الجريح بالضاحية الجنوبية.

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إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة بعد سقوط صاروخ أطلق من لبنان على كريات شمونة

حزب الله 3 عمليات مواقع إسرائيلية حدود لبنان الغارات الإسرائيلية الحرب غزة

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