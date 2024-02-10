السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

المعارضة الإسرائيلية: تخفيض التصنيف الائتمانى يظهر فشل حكومة نتنياهو

لابيد
لابيد

قال زعيم المعارضة في دولة الاحتلال الإسرائيلي “يائير لابيد” إن قرار وكالة التصنيف الائتماني “موديز” بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يظهر أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تعمل.

وقال “لابيد” في تغريدة له على موقع “إكس” إن خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل دليل آخر على أن هذه الحكومة لا تؤدي وظيفتها وتضر بالشعب.

وتابع: "منذ أكثر من عام تخلت هذه الحكومة عن النمو في الاقتصاد، وجلبت ميزانية مسرفة وغير مسئولة، وحتى خلال الحرب، لا يوجد أحد من بين الوزراء الـ38 الذين يعملون لصالح الاقتصاد الإسرائيلي".

وأردف زعيم المعارضة الإسرائيلية: "لقد فشل الاقتصاد رغم وفرة المال، لذا إسرائيل بحاجة إلى حكومة جديدة فاعلة"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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وكالة موديز تخطط لخفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل بسبب حرب غزة

 

تفاصيل خفض التصنيف الائتمانى لإسرائيل 

قامت وكالة موديز، إحدى وكالات التصنيف الائتماني الكبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وفيتش، بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "إيه 2" (A2) مع نظرة مستقبلية سلبية. وعلّق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك بقوله "اقتصاد إسرائيل متين، وخفض التصنيف الائتماني سببه أننا في حالة حرب".

وبهذا التصنيف، أصبحت وكالة موديز أول وكالة تصنيف رئيسية تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل.

وأوضحت موديز أن سبب تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل هو الحرب مع حركة حماس وتداعياتها، كما توقعت الوكالة ارتفاع أعباء الدين في إسرائيل عن توقعات ما قبل الحرب على غزة.

وأشارت موديز إلى أن مخاطر تصاعد الصراع مع حزب الله لا تزال قائمة، مما يزيد احتمالات تأثير سلبي كبير على الاقتصاد الإسرائيلي.

من جهته، حاول نتنياهو التقليل من أهمية التخفيض، مشيرًا إلى أن اقتصاد إسرائيل متين، وأن خفض التصنيف الائتماني سببه الحرب.

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أستاذ اقتصاد: ركود ملحوظ فى الاقتصاد الإسرائيلى نتيجة حرب غزة

لابيد إسرائيل نتنياهو موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل الإحتلال الإسرائيلي

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