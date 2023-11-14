الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد: ركود ملحوظ فى الاقتصاد الإسرائيلى نتيجة حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

قال الدكتور هاني الشامي، أستاذ اقتصاد والعميد السابق لكلية التجارة جامعة طنطا، إن ما يحدث في فلسطين له انعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد في المنطقة، ومن أولى الدول المتضررة من هذه الأحداث هي دولة إسرائيل بذاتها، حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بمرحلة ركود غير مسبوقة من قبل.

الركود الاقتصادي الإسرائيلي

وأكد الدكتور هاني الشامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه بسبب ظروف الحرب الحالية في فلسطين تم رفع معدلات الضرائب في إسرائيل بنسبة ١٥%، ولهذا المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية في حالة من الانهيار والركود.

وأضاف أنه تم تسريح عدد كبير من العمالة في المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية نتيجة عدم القدرة على دفع أجور هذه العمالة.

خسائر البورصة الإسرائيلية

وتابع: "البورصة الإسرائيلية تمر بخسائر شديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، هذا علاوة عن انفخاض معدلات رأس المال الأجنبي في إسرائيل".

واستطرد: "لا يوجد قطاع استثماري في إسرائيل لم يتأثر سلبًا رغم الدعم الاقتصادي الذي تتلقاه إسرائيل من الخارج".

هاني الشامي أستاذ اقتصاد التاسعة الأولى المصرية انهيار الاقتصاد الإسرائيلي

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

عاجل.. مراسل القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بدير البلح ودمرته فوق ساكنيه

حقيقة فيديو إهانة إسرائيلى لفتاتين بجنوب سيناء

شعب الله الكذاب.. كيف تخدع إسرائيل العالم بارتداء ثوب الضحية؟

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

غضب فى الأهلى من كولر.. وهانى يجدد بـ46 مليون جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟