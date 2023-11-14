أستاذ اقتصاد: ركود ملحوظ فى الاقتصاد الإسرائيلى نتيجة حرب غزة

قال الدكتور هاني الشامي، أستاذ اقتصاد والعميد السابق لكلية التجارة جامعة طنطا، إن ما يحدث في فلسطين له انعكاسات سلبية كثيرة على الاقتصاد في المنطقة، ومن أولى الدول المتضررة من هذه الأحداث هي دولة إسرائيل بذاتها، حيث تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي يمر بمرحلة ركود غير مسبوقة من قبل.

الركود الاقتصادي الإسرائيلي

وأكد الدكتور هاني الشامي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أنه بسبب ظروف الحرب الحالية في فلسطين تم رفع معدلات الضرائب في إسرائيل بنسبة ١٥%، ولهذا المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية في حالة من الانهيار والركود.

وأضاف أنه تم تسريح عدد كبير من العمالة في المؤسسات الاقتصادية الإسرائيلية نتيجة عدم القدرة على دفع أجور هذه العمالة.

خسائر البورصة الإسرائيلية

وتابع: "البورصة الإسرائيلية تمر بخسائر شديدة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، هذا علاوة عن انفخاض معدلات رأس المال الأجنبي في إسرائيل".

واستطرد: "لا يوجد قطاع استثماري في إسرائيل لم يتأثر سلبًا رغم الدعم الاقتصادي الذي تتلقاه إسرائيل من الخارج".