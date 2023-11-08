يوسف الحسينى: مصر نجحت فى وضع ملف القضية الفلسطينية على طاولة المجتمع الغربى

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن مصر نجحت في وضع ملف حل الدولتين على طاولة المجتمع الغربي، حيث نادت الدولة المصرية في المحافل الدولية باسم الدولة الفلسطينية، بسبب تلك الجهود بدأ بالفعل العديد من الرؤساء والمسئولين الكبار يصرحون بحل الدولتين وعن وقف إطلاق النار.

جهود مصر لنصرة القضية الفلسطينية

وأكد الحسيني، خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن الدولة المصرية على الرغم من جميع الملفات الاقتصادية المختلفة التي تعاني منها، إلا أنه على الرغم من كل تلك الأوضاع، ما زالت تدافع عن القضية الفلسطينية، وتعمل على قدم وساق في هذا الملف.

وتابع "الرئيس السيسي ما زال مستمرًا بالإطلاع عن كثب على كل التفاصيل في المشروعات والأزمات التي تحدث في مصر، ويراجع الأرقام ويرى الموقف التنفيذي".

واستكمل: "الدولة تسير في خطة واستراتيجية لتوسيع رقعة الأراضي الزراعية في مصر، وتحقيق طفرة كبرى في هذا الملف، وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري".