الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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يوسف الحسيني: مصر ترفض تهجير الفلسطينيين لسيناء أو أي مكان بالعالم

يوسف الحسيني
يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن مصر ترفض  تهجير الفلسطينيين  ليس في أرضها فقط ولكن في أي مكان بالعالم، مؤكدًا أن مصر من أكثر المساندين للقضية الفلسطينية.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "التاسعة"، والمذاع عبر فضائية الأولى المصرية، أن هذا موقف الدولة والمؤسسات والمواطنين، مؤكدًا أن وجود رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في سيناء اليوم رسالة للكل في الداخل والخارج.

مصر تبدأ عملية تنمية شاملة في شمال سيناء

وتابع، أنه مثلما بدأت مصر عملية شاملة لتطهير سيناء من الإرهاب، اليوم تبدأ عملية شاملة للتنمية في شمال سيناء، وأكد مدبولي أن الرئيس السيسي أعطى في فبراير الماضي إشارة البدء في تنمية شمال سيناء والخطة المستهدفة خلال خمس سنوات ستكون في 6 مراكز بتكلفة 363 مليار جنيه. 

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