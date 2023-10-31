الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ضياء رشوان: مصر رفضت بشكل صارم تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، رفض مصر القاطع وانحيازها التام للقانون الدولي الإنساني، خاصة معاهدة جنيف الرابعة التي تحظر أي تهديد أو نقل أو تهجير أو ترحيل بالقوة للسكان المدنيين سواء داخل الإقليم المحتل "قطاع غزة"، أو أي مكان آخر خارج هذا القطاع.

وأضاف “رشوان” خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم، أن مصر تؤكد بشكل واضح وصارم أنها لا تقبل  أبدًا ترحيل أو تهجير أي شقيق فلسطيني إلى داخل الأراضي المصرية، وبشكل خاص ما زعم ونشر وأذيع عن مخططات عرضت من الجانب الإسرائيلي على بعض الأطراف الدولية لتهجيرًا قسري تحت تهديد السلاح للإخوة الفلسطينيين إلى مصر.

سيادة مصر على أراضيها ملك لشعبها

وأضاف: “سيادة مصر على أراضيها هي ملك لشعبها، والشعب الفلسطيني هو شعب شقيق ومن حرصنا عليه لا يمكن أن نقبل أن تصفى القضية الفلسطينية بتهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر”.

وتابع: “الشعب الفلسطيني نفسه أبرز على لسان كل قياداته أنه يرفض التهجير وأنه قد هجر مرة واحدة في عام 1947 وأنه لن يقبل أبدًا التهجير من أرضه ويفضل أن يموت فيها”. 

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