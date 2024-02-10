اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ127 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على مدينة خان يونس واشتداد وتيرة القصف على رفح، حيث استشهد 22 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر فجر اليوم في 3 غارات استهدفت 3 منازل في المدينة الواقعة جنوبي القطاع.

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة راح ضحيتها 107 شهيدًا و142 مصابا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و947 والمصابين إلى 67 ألفا و459 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية