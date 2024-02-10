السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ127 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

 

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على مدينة خان يونس واشتداد وتيرة القصف على رفح، حيث استشهد 22 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر فجر اليوم في 3 غارات استهدفت 3 منازل في المدينة الواقعة جنوبي القطاع.

 

في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية  13 مجزرة راح ضحيتها 107 شهيدًا و142 مصابا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و947 والمصابين إلى 67 ألفا و459 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

txt

إعلام إسرائيلى: نتنياهو أبلغ بلينكن بتوقيت العملية العسكرية فى رفح جنوب غزة

 

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية

  • قصف  الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس وحالة من الذعر والخوف في صفوف النازحين.
  • قصف داخل ساحات مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، أسفر عن استشهاد4 نازحين.
  • قنص إمرأة أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
  • قصف منزلا لعائلة غنام بحي الجنينة شرقي رفح، ارتقى خلالها 6 شهداء بينهم 3 أطفال وسقوط عدة إصابات.
  • شن غارة على أرض زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة الساحلي وسط القطاع
  • شن نيران المدفعية صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.
  • قصف منزلا لعائلة صلاح في محيط مسجد البخاري بمدينة دير البلح وسط القطاع.
  • قصف منزلا لعائلة الزرابي في حي النصر شمالي مدينة رفح، ارتقى خلاله 12 شهيدًا وأصيب آخرون.
  • قصف منزلا لعائلة الجرمي في منطقة ميراج شمالي، أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.
  • قصف مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خانيونس واشتعال النار فيها.
  • قصف مخيم جباليا شمال شرق القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات.
  • قصف منزلا لعائلة "سعدان" بمنطقة الزيتون في بيت حانون شمالي القطاع، أسفر عن استشهاد فلسطيني وفقدان 3 أشخاص.
  • نسف مربعًا سكانيًا غربي مدينة غزّة.
  • قصف تجمع لمواطنين جنوب غربي مدينة غزة، أسفر عن 9 شهداء.
جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الـ127 عدوان غزة خان يونس رفح

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته

"نيويورك تايمز": اليمينيون المتطرفون يعملون على مخطط إعادة التوطين فى غزة

الاستخبارات الأمريكية لـ"الكونجرس": إسرائيل ليست قريبة من القضاء على حماس

منظمة خيرية دولية: سكان غزة يأكلون العشب بسبب ندرة الغذاء

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب

بايدن يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: الرد فى غزة "تجاوز كل الحدود"

مداهمات ومواجهات واعتقالات فى نابلس ورام الله والخليل وطولكرم

الأكثر قراءة

عاجل.. نتنياهو لـ"بلينكن": العملية البرية فى رفح الفلسطينية قد تبدأ خلال أسبوعين

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

سعر الذهب اليوم السبت 10-2-2024 فى مصر للبيع والشراء

خطوة "لا رجعة فيها" لإقامة الدولة الفلسطينية.. أبرز نتائج اجتماع الرياض

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية السبت 10-2-2024 فى البنوك

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟