اليوم الـ27 للعدوان.. غارات إسرائيلية مكثفة على خان يونس ورفح
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ127 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على مدينة خان يونس واشتداد وتيرة القصف على رفح، حيث استشهد 22 فلسطينيًّا وأصيب عدد آخر فجر اليوم في 3 غارات استهدفت 3 منازل في المدينة الواقعة جنوبي القطاع.
في غضون ذلك، قالت وزارة الصحة في غزة، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 13 مجزرة راح ضحيتها 107 شهيدًا و142 مصابا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و947 والمصابين إلى 67 ألفا و459 منذ السابع من أكتوبر الماضي.
أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية
- قصف الطوابق العلوية من مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس وحالة من الذعر والخوف في صفوف النازحين.
- قصف داخل ساحات مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس، أسفر عن استشهاد4 نازحين.
- قنص إمرأة أمام بوابة مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
- قصف منزلا لعائلة غنام بحي الجنينة شرقي رفح، ارتقى خلالها 6 شهداء بينهم 3 أطفال وسقوط عدة إصابات.
- شن غارة على أرض زراعية قرب مدخل بلدة الزوايدة الساحلي وسط القطاع
- شن نيران المدفعية صوب شاطئ دير البلح وسط القطاع.
- قصف منزلا لعائلة صلاح في محيط مسجد البخاري بمدينة دير البلح وسط القطاع.
- قصف منزلا لعائلة الزرابي في حي النصر شمالي مدينة رفح، ارتقى خلاله 12 شهيدًا وأصيب آخرون.
- قصف منزلا لعائلة الجرمي في منطقة ميراج شمالي، أسفر عن ارتقاء شهداء وسقوط جرحى.
- قصف مدرسة طيبة التي كانت تؤوي نازحين شرق خانيونس واشتعال النار فيها.
- قصف مخيم جباليا شمال شرق القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وإصابات.
- قصف منزلا لعائلة "سعدان" بمنطقة الزيتون في بيت حانون شمالي القطاع، أسفر عن استشهاد فلسطيني وفقدان 3 أشخاص.
- نسف مربعًا سكانيًا غربي مدينة غزّة.
- قصف تجمع لمواطنين جنوب غربي مدينة غزة، أسفر عن 9 شهداء.