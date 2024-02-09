الجمعة 09 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إسرائيليون يغلقون معبر نيتسانا الحدودى لمنع وصول المساعدات إلى غزة

معبر نيتسانا الحدودي
معبر نيتسانا الحدودي

قالت حركة "تساف 9" الاحتجاجية في إسرائيل، إن العشرات من الأشخاص الذين يحاولون منع دخول  المساعدات الإنسانية  إلى قطاع غزة، وصلوا إلى معبر نيتسانا الحدودي البري الرئيسي بين إسرائيل ومصر.

وقالت الحركة في بيان لها: "إن مئات شاحنات المساعدات والإمدادات لمنظمة حماس الإرهابية لن تدخل من هنا اليوم.، نحن فخورون ومتأثرون بأن عزيمة الشعب تنتصر. ولا تدخل أي مساعدات حتى يعود آخر الرهائن"، حسبما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

المتظاهرون يعارضون دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

ويعارض المتظاهرون دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث شردت الحرب 85% من سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، في حين لا يزال المحتجزون الإسرائيليون الذين اختطفوا في هجوم 7 أكتوبر "طوفان الأقصى" لدى المقاومة الفلسطينية في القطاع.

والجمعة الماضي، أغلق متظاهرون ومستوطنون معبر "نيتسانا" ومنعوا عبور شاحنات المساعدات الإنسانية من الدخول إلى القطاع المحاصر منذ أكثر من أربعة أشهر.

وقالت هيئة البث العبرية حينها: "منع يمينيون إسرائيليون وأهالي الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع"، مشيرة إلى أن المتظاهرين قاموا بإغلاق معبر "نيتسانا" وقالوا: "لن تمر شاحنة إمداد واحدة لحماس من هنا".

ولفتت الهيئة الإسرائيلية إلى أن 79 شاحنة مساعدات دخلت من خلال معبر كرم أبو سالم التجاري.

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تفاصيل اشتباكات معبر كرم أبو سالم الحدودي واعتقال 40 متظاهرا

الاحتلال يسمح بدخول كميات محدودة من المساعدات للقطاع

وسمحت قوات الاحتلال الشهر الماضي، بإدخال كميات محدودة من المساعدات إلى قطاع غزة، بعد فحصها من خلال معبري كرم أبو سالم و"نيتسانا"، وذلك بعد ضغوط أمريكية في ظل الأوضاع المأساوية غير المسبوقة في القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال في اليومين الماضيين مناطق معبري كرم أبو سالم و"نيتسانا"، مناطق عسكرية مغلقة، لمنع المستوطنين من الوصول إليها.

وتواصل قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر الماضي، شن حرب وحشية على قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 27 ألف شهيد وما يزيد على 65 ألف جريح، إلى جانب الدمار الهائل الذي استهدف منازل الفلسطينيين والبنى التحتية.

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