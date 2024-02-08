البنتاجون: هجومنا كان ردًا على الهجمات المتكررة ضد قواتنا بالعراق

أفادت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، مساء الخميس، بعدم وجود تكهنات بشأن أي عمليات عسكرية مستقبلًا في العراق فيما أكدت أن هجوم أمس في بغداد "جاء ردًا على الهجمات المتكررة ضد القوات الأمريكية، وأخطرنا الحكومة العراقية بعد وقت قليل من تنفيذه".

وقال متحدث باسم الوزارة، في مؤتمر صحفي، إنه "لا توجد تكهنات بشأن أي عمليات عسكرية مستقبلًا في العراق، لكننا سنتخذ كل الإجراءات المناسبة لحماية قواتنا".

وأكد أن الهجوم الذي نفذته الولايات المتحدة في بغداد أمس، كان ردًا على الهجمات المتكررة ضد القوات الأمريكية.

قتلنا نحو 40 مسلحا من المجموعات المرتبطة بإيران

وأضاف أن "تقديرات بنحو 40 عنصرًا من المجموعات المرتبطة بإيران قتلوا أو أصيبوا بضرباتنا في العراق وسوريا".

وأردف: "تقديرنا أن أبو باقر الساعدي هو وحده من قتل في الضربة التي نفذناها أمس في العاصمة العراقية بغداد".

وأوضح أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بدعوة من الحكومة لمواجهة تنظيم داعش، ولدينا صلاحيات للدفاع عن قواتنا.

وأكد أن واشنطن أخطرت الحكومة العراقية بهجوم أمس في بغداد، الذي استهدف الساعدي، بعد وقت قليل من تنفيذه.

مقتل قيادي في حزب الله العراقي

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أمس، تنفيذ غارة جوية، نفذتها مسيرة أمريكية شرقي بغداد، وأدت إلى مقتل قيادي في حزب الله العراقي، يزعم أنه مسؤول عن الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية مؤخرا، دون أن تحدد هويته.

وتثير الغارات الجوية الأمريكية غضبا واسع النطاق في الأوساط العراقية الرسمية، ووصفها القائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية بأنها خرق لسيادة بلاده واعتداء على المدنيين فيما أدانها الإطار التنسيقي، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود الحكومية لإنهاء مهام التحالف الدولي، مع الولايات المتحدة بعدما بات "عامل تهديد للسلم العراقي".