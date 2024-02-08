القسام: دمّرنا وأعطبنا أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، الخميس أنها دمرت وأعطبت أكثر من ألف آلية عسكرية إسرائيلية منذ بدء الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023.

وقالت كتائب القسام، في بيان لها إنها "منذ بداية الطوفان نجحنا في تدمير وإعطاب أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية".

أضافت: أنه "من بين الآليات 962 دبابة و55 ناقلة جند و74 جرافة و3 حفارات و14 سيارة جيب عسكرية".

أشارت في بيانها إلى أن قذيفة "الياسين 105" التي لم يتجاوز سعرها 500 دولار قادرة على تدمير دبابة "ميركفاه" الإسرائيلية التي يتجاوز سعرها 6 ملايين دولار.

وأوضحت القسام أن "الياسين 105" دخلت خط الإنتاج الرسمي سنة 2018 وتم استخدامها في السابع من أكتوبر 2023 مع بداية عملية "طوفان الأقصى".

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة ضد قطاع غزة لليوم الـ 125 على التوالي، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.

الاحتلال ارتكب 2395 مجزرة في غزة منذ بدء العدوان

وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ125 يومًا على التوالي ضمن حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي 2395 مجزرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأفاد المكتب الإعلامي في مؤتمر صحفي، الخميس، بأن الحرب الدموية على غزة أسفرت عن 35 ألف شهيد ومفقود؛ وصل منه 27 ألفًا و840 شهيدًا المستشفيات، بالإضافة لـ 67 ألفًا و317 مصابًا.

ونوه بأن 12 ألفًا و150 شهيدًا كانوا من الأطفال و8 آلاف و300 شهيد من النساء و340 من الطواقم الطبية، إضافة لـ 46 شهيدًا من الدفاع المدني و124 صحفيًا. لافتًا النظر إلى أن 7 آلاف مازالوا مفقودين.