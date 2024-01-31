الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

كتائب القسام تعلن قنص ضابط صهيونى فى تل الهوى جنوب غزة

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قبل قليل، عن أن قواتها تمكنت من قنص ضابط صهيوني في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة.

ونشرت القسام قبل قليل، مشاهد من استهداف وتدمير آليات العدو المتوغلة في حي تل الهوى غرب مدينة غزة.

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ارتقاء عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال لرفح وتل الهوى بقطاع غزة

كتائب المجاهدين: قصفنا مقر قيادة الاحتلال ومهبط الطيران بالصواريخ فى مستوطنة رعيم

وسبق وأعلنت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينيين، مساء اليوم الأربعاء، عن قصف مقر قيادة الاحتلال الإسرائيلي ومهبط الطيران بالصواريخ في مستوطنة رعيم بغلاف غزة.

وصباح اليوم، استهدفت كتائب المجاهدين موضعًا وانتشارًا لجنود الاحتلال الإسرائيلي في غرب مدينة غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل، مؤكدة تحقيق إصابات مباشرة، وفقًا للمركز الفلسطيني للإعلام.

وأكدت كتائب المجاهدين أنها خاضت اشتباكات عديدة مع قوات العدو في المناطق الغربية لمدينة غزة بالأسلحة المناسبة والمتنوعة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت سرايا القدس، إن قواتها تخوض اشتباكات ضارية بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدروع مع جنود وآليات الاحتلال في محور التقدم الصبرة وتل الهوا جنوب غرب غزة.

وتجدد القصف المدفعي والغارات الجوية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم خان يونس، مساء اليوم، وتم نسف المنازل.

كما وصل عدد من الجرحى إلى مستشفى المعمداني إثر قصف قوات الاحتلال ملعب اليرموك في غزة.

سبق وأعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن استشهاد موظف الأمن لمستشفى الأمل التابع للجمعية في مدينة خان يونس جراء إطلاق الاحتلال النار عليه أثناء وقوفه قرب الباب الخلفي للمستشفى.

تابعت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، خلال تصريحات فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أن هناك استهدافات عنيفة في محيط مستشفى الأمل وإطلاق للقنابل الدخانية.

وفي هذا السياق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بضرورة تشكيل فريق تحقيق دولي ميداني في مجازر الاحتلال الإسرائيلي وأوضاع المفقودين والمعتقلين من قطاع غزة.

القسام ضابط صهيوني حي تل الهوا غزة آليات العدو

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