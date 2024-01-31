الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الأمم المتحدة: سكان قطاع غزة يضطرون للنوم تحت الأمطار وعلى الوحل

قطاع غزة
قطاع غزة

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن اكتظاظ السكان جنوب قطاع غزة مصدر قلق كبير.

وأضاف جريفيث في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة والتي نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أن سكان قطاع غزة يضطرون للنوم تحت الأمطار وعلى الوحل، مؤكدًا أن كل المهجرين في غزة يجب أن يحظوا بحق العودة الطوعية وفقًا للقانون الدولي.

الأمم المتحدة تطالب بتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كما شدد على ضرورة تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قدرة المجتمع الإنساني للوصول إلى شعب غزة الذي يحتاج إلى الإغاثة غير ملائم وغير كافِ.

غزة قطاع غزة شعب غزة الحرب في غزة الامم المتحدة اكسترا نيوز

مواد متعلقة

ارتقاء عشرات الشهداء جراء قصف الاحتلال لرفح وتل الهوى بقطاع غزة

الأكثر قراءة

عاجل|برعاية مصرية.. تفاصيل الصفقة الجديدة بين حماس وإسرائيل لإنهاء الحرب فى غزة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 لطلاب محافظة القاهرة إلكترونيًا.. اليوم

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم

استعلم الآن.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة المنيا برقم الجلوس والاسم 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

دولة 30 يونيو.. وإشراقات العلم

عبد الرحيم طايع

كابتن جمالات أحمد

لواء. محسن الفحام

بين التنظير والتفعيل

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعركة الأخيرة.. هل ستوقف إسرائيل الحرب بعد عملية "خان يونس"؟

إقالة نتنياهو من رئاسة حكومة الاحتلال.. صحيفة أمريكية تكشف تفاصيل رسالة "الهروب"

خلافات فى الحكومة الإسرائيلية بسبب صفقة المحتجزين