الأمم المتحدة: سكان قطاع غزة يضطرون للنوم تحت الأمطار وعلى الوحل

قال مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن اكتظاظ السكان جنوب قطاع غزة مصدر قلق كبير.

وأضاف جريفيث في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن حول قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة والتي نقلتها قناة “إكسترا نيوز”، أن سكان قطاع غزة يضطرون للنوم تحت الأمطار وعلى الوحل، مؤكدًا أن كل المهجرين في غزة يجب أن يحظوا بحق العودة الطوعية وفقًا للقانون الدولي.

الأمم المتحدة تطالب بتسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

كما شدد على ضرورة تسريع وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أن قدرة المجتمع الإنساني للوصول إلى شعب غزة الذي يحتاج إلى الإغاثة غير ملائم وغير كافِ.