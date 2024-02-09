شهداء ومصابون بالعشرات فى 15 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 126 من العدوان على غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ126 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على مدينتي خان يونس ورفح في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 15 مجزرة راح ضحيتها 130 شهيدًا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و840 والمصابين إلى 67 ألفا و317 منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسب وزارة الصحة.

أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية