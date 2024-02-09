شهداء ومصابون بالعشرات فى 15 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 126 من العدوان على غزة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ126 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، مرتكبًا مجازر دامية جديدة في إطار الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسي ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب، مع مؤشرات حول التوصل لهدنة جديدة وإطلاق الأسرى والمحجزين.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت، خلال الـ24 ساعة الماضية، غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة في القطاع، وسط تركيز العدوان على مدينتي خان يونس ورفح في الجنوب، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين في 15 مجزرة راح ضحيتها 130 شهيدًا، لترتفع حصيلة ضحايا العدوان إلى 27 ألفا و840 والمصابين إلى 67 ألفا و317 منذ السابع من أكتوبر الماضي، حسب وزارة الصحة.
أبرز ما تم استهدافه خلال الساعات الماضية
- قصف منزلا لعائلة السيد في مدينة رفح، استشهد فيه 5 فلسطينيين، بينهم أطفال، فضلا عن إصابة العشرات
- قصف منزلا في منطقة خربة العدس شمال شرقي رفح، استشهد خلال فلسطينيين اثنين.
- شن غارات عنيفة غرب المستشفى الكويتي بمدينة رفح.
- قصف مدفعي للمناطق الشرقية لمدينة رفح.
- قصف عنيف وإطلاق نار متواصل في محيط مستشفى الأمل في خان يونس.
- شن غارات عنيفة على مدينة دير البلح وسط القطاع.
- قصف منزلا اعائلة "فحجان" في حي تل السلطان غرب رفح، أدى لارتقاء 12 شهيدًا بينهم أطفال.
- قصف سيارة بالقرب من فعالية ترفيهية للأطفال وخيام النازحين في رفح، أدى إلى إستشهاد وإصابة عدد كبير من الأطفال.
- شن غارة على روضة أطفال تؤوي نازحين في بلدة الزوايدة وسط القطاع، ارتقى فيه 4 شهداء وإصابة آخرين.
- شن غارة على مشروع عامر شمال غربي غزة، أدت إلى تدمير كبير في الأبنية بالمشروع.
- قصف مستشفى بيت حانون شمال غزة، ما أدى إلى تدمير كبير في مبنى المستشفى ومحيطها.
- إطلاق نار المدفعية اتجاه الأهالي في مدينة خان يونس جنوب القطاع.
- تدمير أبراج المقوسي شمالي غزة وأصبحت ركاما بالكامل.
- اندلاع النيران في شقة في برج سكني غربي غزة، بعد استهدافها بقذيفة مدفعية من الدبابات.
- قنص مواطنين وممرضًا داخل غرفة العمليات في مجمع ناصر الطبي بخان يونس.
- قصف تجمعًا للأهالي في محيط مجمع الشفاء، أسفر عن 3 شهداء وإصابات.
- تفجير مربعًا سكنيًا بالكامل في قيزان النجار جنوبي خان يونس.
- شن غارة جديدة على محيط جامعة الأقصى غربي خان يونس.
- قصف سيارة مدنية في منطقة الشعبية وسط مدينة غزة، أسفر عن شهيدان.
- قصف منزلا لعائلة "عجور"، أسفر عن 4 شهداء.
- قصف سيارة إسعاف مليئة بالجرحى في مدينة غزة.
- قصف منزلا في مدينة غزة، أسفر عن 3 شهداء وعدد من الجرحى.
- قصف منزلًا لعائلة الزريعي عند مدخل شارع البيئة غرب مدينة دير البلح وسط القطاع، أسفر عن كبير من الإصابات.