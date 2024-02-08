القاهرة الإخبارية: اشتباكات عنيفة يرافقها قصف إسرائيلى متواصل جنوب غرب مدينة غزة

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، بوجود اشتباكات عنيفة يرافقها قصف إسرائيلي متواصل جنوب غرب مدينة غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكان أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه أجلى 60 شخصا منهم جرحى وحالات إنسانية عالقة في محافظتي غزة وشمال القطاع، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، موقعة آلاف الشهداء وعشرات الآلاف من المصابين، بالإضافة إلى تدمير مبان وطرقات.