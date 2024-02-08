ملحمة رفح.. مساعدت مصرية إلى غزة منذ بداية الحرب (إنفوجراف)

على مر العقود تدعم مصر القضية الفلسطينية دون أية شروط، وظهر هذا جليًا منذ اندلاع الحرب والعدوان الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وتسعى مصر لوقف العدوان على غز وتحريرها من الاحتلال، حيث تعمل القيادة السياسية الحالية على كافة الأصعدة الدولية والعالمية لوقف إطلاق النار وحل الدولتين.

وعلى مستوى المساعدات الإنسانية تبذل مصر جهودًا ضخمة لإيصال الدعم الإغاثي والإنساني لأهالي غزة، وذلك بالرغم من القيود التي تفرضها إسرائيل على فلسطين ولاسيما قطاع غزة.

وترصد "الدستور" في التقرير التالي إجمالي المساعدات الإنسانية والإغاثية التي سعت مصر لإيصالها إلى غزة.

وحاول الاحتلال إلى الترويج إلى شائعات واهية عن غلق معبر رفح من الجانب المصري، فيما ظل المعبر مفتوحًا منذ بداية الحرب.

أكدت إدارة معبر رفح أن المعبر بين مصر وفلسطين يفتح ابوابه امام دخول مساعدات إنسانية من الجانب المصري لأهل غزة، واستقبال الجرحى والمصابين وعبور وفود إغاثة أجانب عائدين من غزة لبلادهم يوميا بلا توقف.

المساعدات الإغاثية من مصر إلى غزة

ويجرى نقل مساعدات إغاثية عن طريق شاحنات المساعدات التي تصل من الجانب المصري لقطاع غزة، والأطقم الطبية المصرية المتواجدة علي معبر رفح تستقبل الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة للعلاج بالمستشفيات المصرية.

وخلال فترة العدوان تمكن الهلال الأحمر الفلسطيني من تسليم وتوزيع المساعدات للجهات المعنية بقطاع غزة.

انفوجراف الدستور

ومنذ تاريخ 21/10/2023 وحتى تاريخ 01.02.2024 سلم الهلال الأحمر الفلسطيني 79% من حصته من الشاحنات الغذائية والإغاثية لوزارة الشؤون الاجتماعية ونحو 16% للأونروا ومؤسسات اخرى بالنسبة للمساعدات الطبية والأدوية فقد سلّمت الجمعية حوال 72.5% من المساعدات الطبية لوزارة الصحة و4% للأونروا وحوالي 18% لمستشفيات المجتمع المحلي والخاصة.

واستلمت طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني 6947 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح منذ تاريخ 21/10/2023 وحتى تاريخ 01\02\2024 تحتوي الشاحنات على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية وأدوية،

انفوجراف الدستور

وبلغت إجمالي حصة الجمعية من الشاحنات المستلمة عبر المعبرين (4990) شاحنة وتم توزيع 4841 شاحنة لصالح الأونروا وجهات أخرى ذات العلاقة، وقامت الجمعية بتسليم حصتها من المساعدات إلى وزارة التنمية الاجتماعية والمؤسسات المعنية لتقوم بدورها بالتوزيع على المستفيدين.

وتشهد المنطقة الحدودية بين مصر وفلسطين بمحاذاة قطاع غزة، ملحمة إنسانية لمساعدة الأشقاء ضحايا حرب الإبادة التي تواصلها اسرائيل بحقهم، ملحمة تتكاتف فيها أجهزة الدولة المصرية والمجتمع المدني، وجهود بلمسة ومشاركة كل شعب مصر وقوفا إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.