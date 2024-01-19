الجمعة 19 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

المساعدات لقطاع غزة
المساعدات لقطاع غزة

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب.

وقالت رشا عماد، مذيعة "القاهرة الإخبارية" إن إسرائيل كانت لديها نية في تجويع سكان قطاع غزة ومنع وصول الطعام والوقود والكهرباء إلى أهالي قطاع غزة، وفقًا لما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمام العالم منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

 تقرير إسرائيلى: 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على الغذاء القادم من الخارج

وخرج مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتقرير اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن القطاع مُحاصر منذ 17 عامًا وأن 80% من سكانه يعتمدون على الغذاء القادم من الخارج، كما ذكر التقرير الإسرائيلي أن سكان القطاع لم يتبق لديهم أي إمكانية لإنتاج الغذاء، وعلى الرغم من ذلك إسرائيل تمنع دخوله، حيث تعتبر تلك المساعدات بمثابة التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وعدم الامتثال له يشكل جريمة حرب.

 مئات الشاحنات تقف أمام معبر رفح المصرى منذ اليوم الأول من العدوان

كما استشهدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية بتصريحات مارتن جريفث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ، والذي أكد أن مئات الشاحنات تقف أمام معبر رفح المصري منذ اليوم الأول من العدوان بينما تخضع الشاحنات التي تدخل المعبر بالفعل لعرقلة متعمدة من التفتيش والتعنت الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام أوروبية تصريح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولن، الذي قال عن زيارته لمعبر رفح إن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، بالإضافة لمستودع يمتلئ بالبضائع والمستلزمات الطبية تنتظر الدخول بالفعل ومُنعت تعسفيًا من قبل المفتشين الإسرائيليين.

غزة قطاع غزة الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي القاهرة الإخبارية معبر رفح

مواد متعلقة

الجارديان: مخاوف بشأن مستشفى ناصر في غزة مع قصف الاحتلال لخان يونس

الأكثر قراءة

بلاغ للنائب العام يتهم أحمد دومة بتكدير السلم العام ونشر أخبار كاذبة

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

نتيجة مباراة الرأس الأخضر وموزمبيق تحدد مصير الفراعنة

تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

بمشاركة الزمالك.. مواعيد مباريات دورة الوحدة الدولية والقنوات الناقلة

الأشعة تحسم مصير محمد صلاح فى أمم إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

القرار الحرج

حسين دعسة

.. حروب فى ظل غزة.. أقربها الحرب ضد حزب الله!

د. محمد عفيفي

الحوثيون

إبراهيم عبدالفتاح

غنيلى وخد عينى

ماجد حبته

القمة الـ19 لعدم الانحياز

جلال حمام

فى واشنطن.. إرادة إسرائيل هى العليا

بسنت حسن

مصر المفترى عليها

إبراهيم عبد العزيز

كريمان حمزة.. أول مفسرة للقرآن الكريم

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

 جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن قتل 60 شخصا من المقاومة في غزة

اليوم الـ104 للعدوان.. الاحتلال يواصل القصف وانقطاع كامل للخدمات فى غزة

الاحتلال الإسرائيلى يهدم مساكن وبركسات فى دوما جنوب نابلس