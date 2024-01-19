تقرير إسرائيلى يفضح أكاذيب الاحتلال: منع دخول المساعدات لغزة جريمة حرب

استعرضت قناة القاهرة الإخبارية تطورات الأوضاع في قطاع غزة، بعد مرور أكثر من 100 يوم من الحرب.

وقالت رشا عماد، مذيعة "القاهرة الإخبارية" إن إسرائيل كانت لديها نية في تجويع سكان قطاع غزة ومنع وصول الطعام والوقود والكهرباء إلى أهالي قطاع غزة، وفقًا لما صرح به وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أمام العالم منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

تقرير إسرائيلى: 80% من سكان قطاع غزة يعتمدون على الغذاء القادم من الخارج

وخرج مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بتقرير اتهمت فيه السلطات الإسرائيلية بممارسة سياسة التجويع بحق سكان قطاع غزة.

وأشار المركز إلى أن القطاع مُحاصر منذ 17 عامًا وأن 80% من سكانه يعتمدون على الغذاء القادم من الخارج، كما ذكر التقرير الإسرائيلي أن سكان القطاع لم يتبق لديهم أي إمكانية لإنتاج الغذاء، وعلى الرغم من ذلك إسرائيل تمنع دخوله، حيث تعتبر تلك المساعدات بمثابة التزام بموجب القانون الإنساني الدولي وعدم الامتثال له يشكل جريمة حرب.

مئات الشاحنات تقف أمام معبر رفح المصرى منذ اليوم الأول من العدوان

كما استشهدت المنظمة الحقوقية الإسرائيلية بتصريحات مارتن جريفث وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالة الطوارئ، والذي أكد أن مئات الشاحنات تقف أمام معبر رفح المصري منذ اليوم الأول من العدوان بينما تخضع الشاحنات التي تدخل المعبر بالفعل لعرقلة متعمدة من التفتيش والتعنت الإسرائيلي.

ونقلت وسائل إعلام أوروبية تصريح عضو مجلس الشيوخ الأمريكي كريس فان هولن، الذي قال عن زيارته لمعبر رفح إن مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات، بالإضافة لمستودع يمتلئ بالبضائع والمستلزمات الطبية تنتظر الدخول بالفعل ومُنعت تعسفيًا من قبل المفتشين الإسرائيليين.