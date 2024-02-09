الجمعة 09 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مداهمات ومواجهات واعتقالات فى نابلس ورام الله والخليل وطولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات شملت بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن إصابة 6 فلسطينيين خلال اشتباكات في بيت فوريك شرق نابلس وبلدة بيتا جنوب المدينة نفسها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط منع سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من دخول البلدة.

مداهمة المنازل في بلدة بيتا

وأضافت الوكالة، أنه بالتزامن اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية بلدة بيتا، وانتشرت في أحياء البلدة، قبل أن يداهم جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات، منوهة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا المنطقة الغربية للمدينة.

 

txt

اقتحامات وانتهاكات.. ولاء السلامين ترصد الأجواء فى الضفة الغربية

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها نقلت 6 مصابين، 5 منهم بالرصاص الحي، والسادس بشظايا الرصاص إلى المستشفيات من مواجهات بيت فوريك.

كذلك، منعت القوات الإسرائيلية عند حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، وصول أحد الجرحى إلى المستشفى خلال نقله في سيارة الإسعاف.

اقتحامات وإطلاق الرصاص في غرب وشمال رام الله 

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، قرية بدرس غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان ولاحقتهم في شوارعها، كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة سنجل شمال رام الله، وشنت حملة اعتقالات، واستولت على ثلاثة سيارات ومبلغ مالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت كلا من عبدالحافظ شبانة، محمد شبانة، وحمزة طوافشة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما استولت على 3 مركبات ومبلغ مالي بقيمة 11 ألف شيكل.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وداهمت عددا من منازل المواطنين.

 

txt

شئون الأسرى: ارتفاع حصيلة اعتقالات الضفة الغربية لـ9540 فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر

 

مداهمة منازل المواطنين في الخليل

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل وبلدة يطا جنوب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي باقة الحطب وحجة، شرق قلقيلية.

مواجهات واعتقالات في طولكرم

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، فلسطينيين من طولكرم أحدهما صحفي، عقب اقتحامها المدينة ومداهمة منازلهما.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في أحياء المدينة كافة، وتحديدا الشرقي، والشمالي، ودوار العليمي، وشارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، والإسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة، ودوار شويكة، ودوار المسلخ، وأجرت عمليات تفتيش واسعة كما داهمت مخرطة حدادة في شارع الحدادين لعائلة شريتح بعد تكسير أبوابها.

واندلعت مواجهات في عدة أحياء، حيث أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص بكثافة.

قوات الاحتلال الإسرائيلية حملة مداهمات واعتقالات الضفة الغربية ا نابلس رام الله الخليل طولكرم

مواد متعلقة

شهداء ومصابون بالعشرات فى 15 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 126 من العدوان على غزة

البنتاجون: هجومنا كان ردًا على الهجمات المتكررة ضد قواتنا بالعراق

سامح شكرى يصل الرياض للمشاركة فى اجتماع بشأن غزة

القسام: دمّرنا وأعطبنا أكثر من 1108 آليات عسكرية إسرائيلية

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لن تدعم أى عملية عسكرية لإسرائيل فى رفح

طالبان تدرس حضور اجتماع الدوحة وترفض مبعوث الأمم المتحدة الجديد

المجر: حرب غزة تهيمن على مناقشات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى

إعفاء قائد الجيش الأوكرانى من منصبه

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2024 برقم الجلوس الترم الأول

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2024

ظهرت رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2024 عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عن طريق البر والبحر.. تدفقات كبيرة للجراد على مرسى علم بالبحر الأحمر

بايدن يوجه رسالة قاسية لإسرائيل: الرد فى غزة "تجاوز كل الحدود"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

المعجزة الكورية

منى رجب

تكريم مستحق لأبطال الشرطة البواسل

ماجد حبته

أكبر حزمة حماية اجتماعية

حسين دعسة

كيف نرتاد التطوير المستند إلى المدرسة وفق حركة "تمام"؟

د هند جاد

فى ضرب محتكرى قوت الشعب

محمد العسيري

وردة من كتاب الحلوانى

مؤمن المحمدي

الأستاذ وحيد حامد

إبراهيم عبد العزيز

أدباء مصر فى قبضة «صبرى العسكرى»!

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

المعطف الخفى.. رواية تاريخية تفضح جيش الاحتلال من الداخل

«فلتصمت».. كتاب أسرار العنف الخفى ضد المرأة فى تل أبيب

الاحتلال الإسرائيلى يُشدد الإجراءات العسكرية على حاجز تياسير