مداهمات ومواجهات واعتقالات فى نابلس ورام الله والخليل وطولكرم

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلية، في الساعات الأولى من اليوم الجمعة، حملة مداهمات واعتقالات شملت بلدات عدة في الضفة الغربية المحتلة، فيما تحدثت وسائل إعلام عن إصابة 6 فلسطينيين خلال اشتباكات في بيت فوريك شرق نابلس وبلدة بيتا جنوب المدينة نفسها.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن القوات الإسرائيلية اقتحمت بلدة بيت فوريك وسط إطلاق النار، ما أدى إلى اندلاع مواجهات في المنطقة، وسط منع سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من دخول البلدة.

مداهمة المنازل في بلدة بيتا

وأضافت الوكالة، أنه بالتزامن اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية بلدة بيتا، وانتشرت في أحياء البلدة، قبل أن يداهم جنود الاحتلال عدة منازل، دون أن يبلغ عن اعتقالات، منوهة بأن قوات الاحتلال اقتحمت أيضًا المنطقة الغربية للمدينة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر: إن طواقمها نقلت 6 مصابين، 5 منهم بالرصاص الحي، والسادس بشظايا الرصاص إلى المستشفيات من مواجهات بيت فوريك.

كذلك، منعت القوات الإسرائيلية عند حاجز بيت فوريك العسكري شرق نابلس، وصول أحد الجرحى إلى المستشفى خلال نقله في سيارة الإسعاف.

اقتحامات وإطلاق الرصاص في غرب وشمال رام الله

في غضون ذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، فجرا، قرية بدرس غرب رام الله وأطلقت الرصاص الحي تجاه الشبان ولاحقتهم في شوارعها، كذلك، اقتحمت القوات الإسرائيلية، بلدة سنجل شمال رام الله، وشنت حملة اعتقالات، واستولت على ثلاثة سيارات ومبلغ مالي.

وأفادت مصادر محلية، بأن القوات الإسرائيلية اعتقلت كلا من عبدالحافظ شبانة، محمد شبانة، وحمزة طوافشة، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما استولت على 3 مركبات ومبلغ مالي بقيمة 11 ألف شيكل.

كما اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وداهمت عددا من منازل المواطنين.

مداهمة منازل المواطنين في الخليل

من جهة أخرى، اقتحمت القوات الإسرائيلية بلدة بني نعيم شرق مدينة الخليل وبلدة يطا جنوب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين، كما اقتحمت القوات الإسرائيلية، قريتي باقة الحطب وحجة، شرق قلقيلية.

مواجهات واعتقالات في طولكرم

وفي طولكرم، اعتقلت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الجمعة، فلسطينيين من طولكرم أحدهما صحفي، عقب اقتحامها المدينة ومداهمة منازلهما.

وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية انتشرت في أحياء المدينة كافة، وتحديدا الشرقي، والشمالي، ودوار العليمي، وشارع نابلس المحاذي لمخيم طولكرم، والإسكان الفلسطيني خلف جامعة القدس المفتوحة، ودوار شويكة، ودوار المسلخ، وأجرت عمليات تفتيش واسعة كما داهمت مخرطة حدادة في شارع الحدادين لعائلة شريتح بعد تكسير أبوابها.

واندلعت مواجهات في عدة أحياء، حيث أطلق خلالها الجنود الإسرائيليون الرصاص بكثافة.