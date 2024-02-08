الخميس 08 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المجر: حرب غزة تهيمن على مناقشات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبى

وزير الخارجية المجري
وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو، الخميس، إنه منذ اندلاع الحرب في غزة، أصبحت هذه القضية رقم واحد في اجتماعات مجالس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوربي.

أضاف سيارتو في مقابلة مع قناة "I24 News" أن "المناقشات حول الوضع في غزة والشرق الأوسط بشكل عام كانت عاطفية وصعبة".

أشار وزير الخارجية المجري إلى أن هناك اختلافا واضحا للغاية في وجهات النظر حول الهجوم الإسرائيلي على القطاع، معتبرًا أن هناك ما وصفه بـ"تحيز غير عادل" ضد إسرائيل.

كما أشار سيارتو إلى أن المجر تحاول بنشاط تحقيق التوازن في هذا الصدد، بسبب شراكتها الاستراتيجية وصداقتها مع إسرائيل.

وأكد وزير الخارجية المجري تقريرا يفيد بأن المجر وألمانيا أصدرتا جوازات سفر لإسرائيليين مزدوجي الجنسية “تم اختطافهم خلال هجمات 7 أكتوبر التي قادتها حماس”، ولكن "ليس بالتسلسل" الذي تم من خلاله منح الجنسية من أجل تسهيل إطلاق سراحهم.

أوضح أن "هؤلاء الأشخاص كانوا بالفعل مواطنين مجريين، بغض النظر عما إذا كان لديهم جواز سفر أم لا"، مبينًا هناك "لائحة واضحة جدًا في المجر حول كيفية أن تكون مواطنًا مجريًا".

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كما أوضح أنه تم احتجاز خمسة مواطنين مجريين لدى حماس، وتم إطلاق سراح 3 منهم في صفقة التبادل الأخيرة.

وقال وزير الخارجية المجري إن أحد المواطنين المجريين توفي أثناء احتجازه في غزة، وآخر "نأمل" أن يكون على قيد الحياة.

كما قال: "إن مؤيدي حماس ومؤيدي الفلسطينيين هم نفس الشيء لدعم منظمة إرهابية هاجمت إسرائيل وبالتالي حظرتها المجر"، واصفًا ذلك بأنه جزء من ظاهرة "خطيرة جدًا جدًا"، على مدى السنوات التسع إلى العشر الماضية والتي جلبت "هذا النوع الحديث من معاداة السامية"، وفق قوله.

وزير الخارجية المجري الحرب في غزة الاتحاد الأوروبي إسرائيل حماس الفلسطينيين

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