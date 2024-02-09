بحثًا عن "الرهائن".. إسرائيل تفحص أكثر من 350 جثة من غزة فى تل أبيب

فحصت إسرائيل أكثر من 350 جثة مأخوذة من غزة في معهد أبو كبير للطب الشرعي منذ بداية الحرب، حسبما أفادت هيئة البث العامة "كان".

ومعهد أبو كبير للطب الشرعي هو مختبر أبحاث جنائي إسرائيلي، يقع في حي أبو كبير في تل أبيب، ومعروف أيضًا باسم معهد إل. جرينبيرج للطب الشرعي.

نقل الجثث إلى إسرائيل من غزة لتحديد ما إذا كان من بينهم أى من الرهائن

وقال التقرير الذي أوردته هيئة البث العامة، إنه "يتم نقل الجثث إلى إسرائيل من غزة لتحديد ما إذا كان من بينهم أي من الرهائن الـ 136 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس في غزة أم لا".

وأضاف: "أنه بمجرد الانتهاء من فحوصات الطب الشرعي، تتم إعادة جثث الفلسطينيين المتوفين إلى غزة لدفنها".

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، إن "الجيش الإسرائيلي لم يعلق على الفور على التقرير ولم يعلق على تقارير مماثلة في الماضي".

سلسلة غارات على رفح رغم التحذير الأمريكى والأممى

هذا، وشنت إسرائيل الجمعة غارات جوية جديدة على مدينة رفح الحدودية المكتظة بجنوب قطاع غزة، حيث لجأ أكثر من مليون نازح فلسطيني، فيما حذرت الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لها من "كارثة" تلوح في الأفق.

وجاء ذلك بعدما صرح رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإنه أمر القوات "بالاستعداد للعمل" في رفح، وهى آخر مدينة كبيرة في قطاع غزة لم تدخلها القوات البرية الإسرائيلية بعد.

في غضون ذلك، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة لا تدعم العملية الإسرائيلية في رفح، وقال الرئيس جو بايدن في وقت لاحق للصحفيين إنه يعتبر سلوك إسرائيل في حربها ضد حماس "مبالغا فيه".

واشنطن لم تر بعد أى دليل على وجود تخطيط جدى" لعملية برية فى رفح

وقال متحدث الخارجية الأمريكية: إن واشنطن "لم تر بعد أي دليل على وجود تخطيط جدي" لعملية برية في رفح.

وفي إشارة إلى أن معبر رفح يعد أيضًا نقطة دخول مهمة للمساعدات الإنسانية، أضاف أن مثل هذا الهجوم "لا نؤيده".

وقال: "إن إجراء مثل هذه العملية الآن دون تخطيط وقليل من التفكير... سيكون بمثابة كارثة"، مشيرًا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن نقل مخاوف واشنطن إلى نتنياهو مباشرة خلال محادثات يوم الأربعاء في القدس.

وكثف جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته الجوية على رفح الخميس، فيما أفاد شهود عيان بالمزيد خلال الليل.

وقالت وزارة الصحة في القطاع في وقت مبكر من اليوم الجمعة، إن أكثر من 100 شخص استشهدوا خلال الليل، من بينهم ثمانية على الأقل في رفح.

وفي الوقت نفسه قال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن "ثلاثة أطفال استشهدوا في غارة على رفح".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش: إن أنباء التقدم المرتقب داخل رفح "مثيرة للقلق"، وحذر من أنها "ستؤدي إلى تفاقم الكابوس الإنساني بشكل كبير".